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Adana'da Tofaş Marka Otomobil ile Elektrikli Motosikletin Çarpıştığı Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, Tofaş marka otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da Tofaş marka otomobil ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 80 HB 704 plakalı Batuhan T. idaresinde Tofaş marka otomobil ile yabancı uyruklu Luay El Rabi (28) idaresindeki 01 MB 5995 plakalı 3 tekerli elektrikli motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Luay El Rabi olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilin sürücüsü Batuhan T. ve yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Luay El Rabi'nin cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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