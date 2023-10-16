Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Oğuzhan Doğan'ın cenazesi defnedildi

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulan Oğuzhan Doğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralanan diğer kişiler ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

ADANA'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda başından vurulan Oğuzhan Doğan (25), tedavi gördüğü hastanede dün gece yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 9 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda buluşan Oğuzhan Doğan ile arkadaşı Musa Denizhan yemek yerken, motosikletle gelen Mete Dönmez (21) ile İbrahim Demir Yarıkkaya (18), iş yerine tabancayla ateş açıp, kaçtı. Silahtan çıkan kurşunlar Doğan'ın başına, Denizhan'ın kulağına, restoran çalışanı Mahmut Bayram'ın (51) ise bacağına isabet etti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Saklandıkları apartman dairesinde yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Denizhan ile Bayram tedavilerinin ardından taburcu edildi, Doğan ise götürüldüğü özel hastanede entübe edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Oğuzhan Doğan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Oğuzhan Doğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Yunusoğlu Mahalle Mezarlığı'na toprağa verildi.