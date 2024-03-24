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Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü

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Adana'da otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü

Kaza, Sarıçam ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Aşkın Taşdemir'in kullandığı Honda marka 01 ASK 287 plakalı otomobil, seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucunda otomobil sürücüsü Taşdemir, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler, yaptıkları kontrollerde Taşdemir'in kalbinin durduğunu belirledi. Taşdemir'e bir görevli tarafından kalp masajı yapıldı. Bu sırada itfaiye ekipleri yaralıyı otomobilden çıkartmak için aracın kapı ve direklerinin bir kısmını kesti.

Otomobilden çıkartılan Taşdemir, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Taşdemir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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