Adana'da Kaçakçılık Operasyonunda Binlerce Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Adana'da yapılan kaçakçılık operasyonunda 4 bin 819 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirilirken, 15 kişi de gözaltına alındı.
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekiplerince kent genelinde 13 operasyon düzenledi.
Adreslerde kaçak 4 bin 819 elektronik sigara, 671 şişe içki, 293 cep telefonu, 56 akıllı saat ve 7 kulaklık ele geçirildi.
Polis ekipleri 15 şüpheliyi gözaltına aldı.