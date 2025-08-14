Adana'da Etil Alkol Üretim Tesisinde Yangın Çıktı

Adana'nın Kozan ilçesinde faaliyet gösteren Green Energy Chemicals firmasına ait etil alkol üretim tesisinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan OSB'de faaliyet gösteren Green Energy Chemicals firmasına ait etil alkol üretim tesisinin kömür deposunda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, bölgeye Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Akom ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - ADANA