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Adana'da Dedektör Köpeği Kaçak Elektronik Sigaraları Ele Geçirdi

Adana'da Dedektör Köpeği Kaçak Elektronik Sigaraları Ele Geçirdi
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Adana'da bir yolcu otobüsünde dedektör köpeği 'Liza' tarafından belirlenen valizlerde yapılan aramada toplamda 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ve 410 kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi. Valizlerin sahibi gözaltına alındı ve ifadesinde ürünleri Bodrum'daki tekel bayilerine satacağını belirtti.

Adana'da dedektör köpeği 'Liza', yolcu otobüsündeki 3 valize tepki verdi, bunun üzerine valizlerde yapılan arama çalışmasında 680 gümrük kaçağı elektronik sigara ile 410 kaçak elektronik sigara kiti ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, " Bodrum'da tekel bayilere satacaktım" diye ifade verdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda İncirlik park alanında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Dedektör köpeği 'Liza' aracın içerisinde ve valizlerin olduğu bagajda arama yaptı. 'Liza' bagajda bulunan 3 valize tepki verdi.

Polis bunun üzerine valizleri açtığında toplamda gümrük kaçağı 680 elektronik sigara ve gümrük kaçağı 410 elektronik sigara kiti ele geçirdi. Valizlerin sahibi Emre Ç. (33) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

" Bodrum'da tekel bayilere satacaktım"

Emre Ç.'nin ifadesinde, "Mardin'den elektronik sigaraları aldım. Muğla'nın Bodrum ilçesinde ikamet ediyorum. Aldığım ürünleri Bodrum'daki tekel bayilere satacaktım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Emre Ç., savcının tutuklama kararıyla adliyeye sevk edildi. Emre Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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