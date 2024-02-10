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5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

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İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para toplayan holding sahibi Sedat Ocakçı'nın kripto için para topladığı sırada vatandaşları "Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum" diyerek ikna ettiği ortaya çıktı.

İzmir'de 'yüksek kar' vaadiyle, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından adliyeye sevk edilen holding sahibi Sedat Ocakçı (34), eşi Seçilay Ocakçı (30) ile holding bünyesindeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklandı. Sedat Ocakçı'nın mağdurları kendi geliştirdiği sözde yazılım ile kandırdığı ortaya çıktı.

Dünyanın ilk şehir tokeni olan İzmir Token'i halka arz eden Barış Turgut'la yaptığı protokol sonucu, 15 milyonluk yatırım yaparak gündeme gelen Ocakçı Holding'de, holdingin sahibi Sedat Ocakçı'nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak'ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

KRİPTO PİYASALARINDA PARA KAZANACAKLARINI VADETTİLER

Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca dron fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi. Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları ortaya çıktı.

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

"GELİŞTİRDİĞİM YAZILIM SİSTEMİ SAYESİNDE HİÇ KAYBETMİYORUM"

Sedat Ocakçı'nın ilk olarak parayı borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi. Kripto için para topladığı sırada vatandaşları "Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum" diyerek ikna ettiği belirtildi. Sedat Ocakçı'nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi.

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

KUZENİ SOĞUK CÜZDAN İLE DUBAİYE KAÇINCA MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKTI

Sedat Ocakçı'nın yakın bir dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförü ile İstanbul'daki kuzeni Salih Han'a gönderdiği öğrenildi. Salih Han'ın bu soğuk cüzdan ile Dubai'ye kaçması üzerine Ocakçı'nın 31 Ocak tarihine kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların emniyete müdürlüğüne şikayetçi oldukları kaydedildi.

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

OPERASYON 7 ŞUBAT'TA BAŞLADI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkartılan aralarında Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, eşi Seçilay Ocakçı ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın da aralarında bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Ocakçı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

5 milyarlık vurgunda yeni detaylar! Sedat Ocakçı kurbanlarını yazılımla ikna etmiş

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Suç 3.Sayfa Teknoloji Finans Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mark Kolçak:

Suçluları tutuklarken eğer herhangi bir tehlike yok ise.. boyunlarına dokunmamalıyız. Kendilerini aşağılanmış his edebilirler.

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Mark Kolçak:

Suçları sadece para çalmak mış ise belki herhangi bir tehlike yokdur ve boyunlarına dokunulmaları şart değildir. Kafalarının bükülmesi şart değildir olabilir çünkü tehlike yokdur olabilir.

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