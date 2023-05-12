47 sabıka kaydı bulunan 14 yaşındaki hırsız tutuklandı

Karabük'te iki iş yerinden telefon ile para çaldığı tespit edilen 14 yaşındaki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te iki iş yerinden telefon ile para çaldığı tespit edilen 14 yaşındaki hırsız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timi ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iki iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelinin M.O. (14) olduğu tespit edildi. Şüpheli çocuk polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında 47 sabıka kaydı bulunan M.O. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK