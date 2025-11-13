Haberler

23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle 14 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 1.8 milyar TL işlem hacmi tespit edildi.

  • 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı.
  • Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi tespit edildi.
  • Şüpheliler 14 vatandaşı dolandırdı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik son 10 gündür devam operasyonlarda 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilen 64 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

23 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Mersin, Niğde, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak ve Tokat İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince 23 ilde dolandırıcılık şebekelerine yönelik operasyonlar düzenlendi.

HESAPLARDA 2 MİLYARLIK İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları, sahte internet siteleri üzerinden inşaat demiri satışı vaadiyle 14 vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 1 milyar 815 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

64 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 64 şüpheli yakalanırken 25'i tutuklandı, 39'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

