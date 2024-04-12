21 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada
21 yaşındaki gencin öldüğü feci kaza kamerada
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 21 yaşındaki Emirhan Çelik'in hayatını kaybettiği trafik kazası saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çelik, kılınan cenaze namazının ardından bugün toprağa verildi.
Alaplı ilçesinde sabah 05.30 sıralarında Emirhan Çelik'in kullandığı 34 E 5766 plakalı Honda marka otomobil Erdem Yuva evleri istikametine geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik trafosuna çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazada sürücü Emirhan Çelik olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı Alihan Ö. ise ağır yaralandı.
Alihan Ö.'nün Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin trafo binasına çarptıktan sonra savrulduğu görüntülere yansıdı.
Öte yandan Emirhan Çelik'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Alaplı Merkez Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.