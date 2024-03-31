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21 ilde 'BOZDOĞAN-18' operasyonları: 51 şüpheli yakalandı

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21 ilde "BOZDOĞAN-18" operasyonları: 51 şüpheli yakalandı

ANKARA - 21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-18" operasyonlarında 51 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince; Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Konya, Kilis, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar sonucu; Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Afyon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Amasya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Antalya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Diyarbakır'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Hatay'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Kocaeli'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Kilis'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Muğla'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Osmaniye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli yakalandı. Samsun'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Trabzon'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Uşak'ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Yalova'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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