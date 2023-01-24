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2 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazası davasına devam edildi

3. Sayfa Haberleri

2 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazası davasına devam edildi

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasının duruşmasına devam edildi.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasının duruşmasına devam edildi.

Kayseri Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilen duruşmaya tutuksuz yargılanan midibüs şoförü O.S, firma sahipleri S.D. ve eşi D.D. katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Davada otobüste bulunan öğrencilerin dinlenmesine devam edilirken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Erciyes Üniversitesi öğrencilerini taşıyan midibüs 5 Ocak 2022 tarihinde Erciyes Kayak Merkezinden dönüşte Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Erenler Caddesi'nde kontrolden çıkarak devrilmiş ve kazada 2 öğrenci yaşamını yitirmiş 20 kişi de yaralanmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Adliyesi Erciyes Kayseri 3. Sayfa Haberler

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