190 bin liralık sahte dövizi piyasaya çıkaramadan yakalandı

İstanbul'dan temin ettiği 190 bin liralık sahte dövizi, Denizli'de piyasaya çıkaramadan yakayı ele veren şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'dan yüklü miktarda sahte parayla Denizli'ye geldiği tespit edilen şüpheli, güvenlik güçleri tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmaların neticesinde şüpheli, sahte paraları piyasaya çıkaramadan kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 190 bin liralık sahte 9 bin 50 Euro, 415 Gürcistan Larisi ve 40 bin Özbekistan Somusu ele geçirildi.

"Parada Sahtecilik" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ