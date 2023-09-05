15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde akıl almaz kaza kamerada: Koşan adamla çarpıştı, aracın altında sürüklendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde motosikletiyle emniyet şeridinde seyreden motosikletli genç kadın, yolda koşan bir adamla çarpıştı. Yere düşerek sürüklenen motosikletli kadın, yoldan geçen bir aracın da altında kalarak sürüklendi. Kazaya sebep olan şahıs genç kadının aracın altında kaldığını görmesine rağmen olay yerinden kaçtı. Kaza anı kameralara yansırken, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Altunizade mevkisi Edirne istikametinde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Anadolu yakasından Avrupa yakası istikametine motosikletle emniyet şeridinde seyreden Buket Akdaş (22), yasak olmasına karşın koşu yapan bir vatandaşla çarpıştı. Motosikletli sürücü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulurken, o esnada yan şeritten gelen bir aracın altında kalarak birkaç metre sürüklendi.

Aracın altına kalan sürücüye bakıp kaçtı

Çarpışmanın etkisiyle bir süre bacağını tutan şahıs ise, motosikletlinin araç altında kaldığını görmesine rağmen saniyeler içinde gözden kayboldu. Arkadan gelen diğer motosiklet sürücülerinin desteğiyle araç altından çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Talihsiz sürücünün kaza sonrası kaburgalarında yamulma ve vücudunda yaralanmalar meydana geldi. Yaşanan kaza anı motosiklet kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

"Olayı izleyip oradan uzaklaştı"

Kazayı yaşayan motosikletli Buket Akdaş, "Anadolu yakasından Avrupa yakasına istikamet ediyordum. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecektim. Trafik olduğu için diğer motosiklet sürücülerinin de yaptığı gibi sağ şeride geçip devam ettim. Arabaların arasından geçmekten daha güvenli bir yol. Sağ şeritten ilerlerken uzaktan bir yayanın koştuğunu gördüm. Görür görmez yavaşlamaya başladım. Yavaşça yanından geçmek isterken bir anda yayanın dönüşüyle yere düştüm. Arabanın altına sürüklenmeye başladım. Yaya, bu durumda hiçbir şey yapmadı ve olayı izleyip oradan uzaklaştı. Bu davranış hoş değildi. Adli süreci başlattık. Umarım bir daha böyle bir vicdansızlık yapmaz" dedi. - İSTANBUL