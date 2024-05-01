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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 226 kişi gözaltına alındı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polise saldıran toplam 226 şahsın gözaltına alındığını, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polise saldıran toplam 226 şahsın gözaltına alındığını, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı 1 Mayıs Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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