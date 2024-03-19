Üye Girişi
Haberler

1 haftada 8 bin araç denetlendi Bin 417 araca 671 bin lira ceza

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı.

1 haftada 8 bin araç denetlendi

Bin 417 araca 671 bin lira ceza

DÜZCE - Düzce'de polis ekipleri Ramazan ayında da kural tanımayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürürken, denetlenen 8 bin 96 araçtan bin 417'sine cezai işlem uygulandı.

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında da denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Ramazan'ın başladığı 11 Mart'tan itibaren yapılan trafik denetimlerinde 94 okul servisi, 281 motosiklet ve 7 bin 721 araç olmak üzere toplam 8 bin 96 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kural tanımayan bin 417 araç ve sürücüye toplamda 671 bin 159 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 16 bin 587 kişi sorgulanırken, 30 aranan şahıs gözaltına alındı. Uygulamalarda 110 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Düzce Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli? Ali Konak kimdir? AK Parti Konya- Yunak Belediye Başkan adayı Ali Konak kaç yaşında, nereli? Serdar Köksal kimdir? Zafer Partisi Erzurum Tortum Belediye Başkan Adayı Serdar Köksal kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title