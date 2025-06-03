3 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?

3 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 3 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 3 Haziran Salı gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:45 itibariyle yüzde -0,81 azalarak 4225,67'den işlem görüyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:45 itibariyle yüzde -0,15 değer kaybederek 6827,37'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:45 itibariyle yüzde -0,15 azalarak 13654,75'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:45 itibariyle yüzde -0,15 azalarak 27267,35'den işlem görüyor.

Altında son durum ne

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:45 itibariyle yüzde -0,73 değer kaybederek 3356,82'den işlem görüyor.

Altın tekrar düşecek mi

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4177 liradan alınırken 4228 liradan satılıyor.