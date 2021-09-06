3 boynuzlu keçi şaşırtıyor
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3 boynuzlu keçi şaşırtıyor

3 boynuzlu keçi şaşırtıyor
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde çiftçi Hamit Duyar'ın (38) 3 boynuzlu keçisi görenleri şaşırtıyor.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde çiftçi Hamit Duyar'ın (38) 3 boynuzlu keçisi görenleri şaşırtıyor.

İlçeye bağlı Çırgan köyünde çiftçilik yapan Hamit Duyar, 5 ay önce aldığı 200'e yakın keçi arasındaki kara keçinin kulak ucunda boynuz olduğunu fark etti. Başındaki iki boynuzun yanı sıra kulağındaki üçüncü boynuz, keçiyle birlikte büyümeye başladı. 3 boynuzlu keçiyi görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra köylülerin merak ederek keçiyi görmeye geldiğini anlatan Hamit Duyar, "Aldığımda küçüktü. Arazide gezerken kulağında bir şey sallandığını gördüm. Ben herhalde başka bir hayvanın boynuzu kulağına takıldı diye düşündüm. İncelediğimde boynuz olduğunu fark ettim. Çıkarmak istedim ama kanadı. Sonra kulaktan beslenerek büyüdüğünü fark ettim. Allah'ın işi. Boynuz kulağı geçer derler ya öyle bir şey oldu" dedi.


3 boynuzlu keçi şaşırtıyor
3 boynuzlu keçi şaşırtıyor
3 boynuzlu keçi şaşırtıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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