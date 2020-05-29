3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi

3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerine tırmanan doğaseverler, burada karlı pekmez yemenin keyfini çıkardılar.

29.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:55

3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan 3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerine tırmanan doğaseverler, burada karlı pekmez yemenin keyfini çıkardılar.

Pekmez ve karın karışımıyla oluşturulan doğal serinlik yemeği Bitlis yöresinde 'karlı pekmez' olarak adlandırılırken, kimi bölgelerde 'kar helvası' veya 'karsambaç' olarak adlandırılıyor. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı ve üyeleri, Nemrut Dağı eteklerinde yanlarında götürdükleri pekmezi karla karıştırıp hazırladıkları karlı pekmezi yiyerek serinledi. Bitlis Doğa Spor Kulübü Başkanı Abidin Araboğa, normalde bu etkinliği 100-150 kişi ile yapacaklarını, ancak korona virüsten dolayı yapamadıklarını belirtti. Araboğa, "Bitlis Doğa Spor Kulübü olarak geleneksel hale getirdiğimiz kar ve pekmez geleneğini bu senede bugün gerçekleştirdik. Normal planımız 100-150 kişi ile bunu yapmaktı. Malum bu hastalıktan dolayı fazla kalabalık gelmek istemedik. Bugün arkadaşlarla geldik, kar da tam kıvamına gelmiş. Şu anda karla pekmezin tam olarak buluştuğu andır. Karlı pekmezimizi yedik, birazda doğa sporumuzu yaptık" dedi.

"Dört mevsimi ve her ayı ayrı güzel olan bu doğanın tadını her ay farklı bir şekilde değerlendiriyoruz" diyen Araboğa, şöyle devam etti:

"Kışın kayak, yazın doğa yürüyüşleri ve içinde bulunduğumuz bu mevsimde de karlı pekmez çok iyi gider. Herkesin bunu değerlendirmesini ve bu tadı tatmalarını isteriz. Nemrut'ta haziran ayının sonlarına kadar kar bitmez. Aynı zaman Adilcevaz'da bulunan Süphan Dağı'nda ise 12 ay hiç bitmiyor. Batıda sıcaklık olurken bizim doğanın iklimi neredeyse eksi durumlardadır. Başka illerde yaz gelmişken biz daha ilkbahar ayındayız diyebilirim. Doğanın ve Nemrut Krater Gölü'nün özelliği ve güzelliği de budur" ifadelerini kullandı.

Doğasever Fahriye Levent de, yürüyüşe çıktıklarını belirterek, "Yanımızda getirdiğimiz pekmezle karı birleştirip yedik. Her yıl bunu yapıyoruz ama bu sene korona virüsten dolayı biraz geç kaldık. Bütün doğaseverleri buralara bekliyoruz. Bitlis'imizin karı meşhurdur. Biz her sene olduğu gibi bu sene de yine Nemrut Dağı'na çıktık. Nemrut Dağı'nın krater tarafına çıkamadık. Çünkü gerekli izinleri alamadık" diye konuştu.

Nemrut Dağı'na çıkan Hasan Çiçek adlı vatandaş ise doğaseverlerin karlı pekmez yediklerini görünce merak ettiğini ve tadına bakmak istediğini söyledi. Çiçek, "Nemrut Dağı'nı gezmeye gelmiştik. Gezerken arkadaşları gördük. Karlı pekmez yediklerini gördük. Nasıl bir şey olduğunu merak ettik. Tadına baktık, gerçekten çok güzelmiş. Duyduk ki bunun her sene festivalini gerçekleştireceklermiş. Kısmet olursa bu festivalden her sene nasibimizi almaya çalışacağız" dedi.

Bitlis Doğa Spor Kulübü Üyesi Nazım Güzelsoy da, bu etkinliği kalıcı hale getirip festivalleştirmek istediklerini ifade ederek, "Nemrut'a kar ve pekmez yemeğe geldik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Nemrut'u merak edip gelen arkadaşları da davet ettik. Onlara da karlı pekmez yedirdik. çok beğendiler. Önümüzdeki yıllarda bunu festival haline getirip daha geniş kapsamlı bir şekilde yapmayı düşündük, arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler" şeklinde konuştu.

Kulüp üyeleri karlı pekmez yedikten sonra buldukları poşetlerle kayarak aşağı indiler.

3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Haber
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap
Canlı yayında yöneltilen 'Kürtçe' sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti Haber
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Haber
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de polisin boğarak öldürdüğü George Floyd hakkında paylaşım yaptı
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Tarihi İpek Yolu üzerinde kurduğu su değirmeninde tahin üretip kilosunu 35 liradan satıyor
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Öfkeli baba, Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçen kızını diri diri yakmak istedi
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor
Dünya bu cezayı konuşuyor! Sosyal mesafeye aykırı idman yüzünden 12 puanları silindi
Dünya bu cezayı konuşuyor! Sosyal mesafeye aykırı idman yüzünden 12 puanları silindi
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Habermetre, markaların Ramazan Bayramı iletişim çalışmalarını raporladı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ayça Varlıer Bülent Serttaş Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Mete Gazoz Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Silah Kabine Haziran
Şu an buradasınız: 3 bin rakımlı Nemrut Dağı eteklerinde karlı pekmez keyfi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.5.2020 09:56:55. #1.14#
title