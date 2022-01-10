3.560 kişiye ilk yardım ve Covid-19 eğitimi

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşları bilgilendirmek için eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılında vatandaşlara ilkyardım ile Covid-19 eğitimleri verildi. 2 bin 160 kişiye temel ilk yardım, bin 400 kişiye ise Covid-19 olmak üzere toplamda 3 bin 560 kişiye eğitim verildi

TOPLAMDA 3 BİN 560 KİŞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları bilinçlendirmek salgın önlemleri kapsamında yapılması gereken konular ve olası ilk yardım müdahaleleri için vatandaşlara eğitim veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Covid-19 tedbirleri alınarak hemşireler tarafından gerçekleşen eğitimler 2021 yılında büyük ilgi gördü. Bu kapsamda 2021 yılında toplamda 3 bin 560 vatandaşa ilk yardım ile Covid-19 eğitimleri verildi.

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce 810 vatandaş ve 1350 ulaşım personeli olmak üzere 2 bin 160 kişiye temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında temel yaşam desteği, tam tıkanmalara müdahale (solunumun tamamen durması-heimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık-çıkık-burkulma, sıcak çarpması, kanamalar, ilkyardım, kalp krizinde ilkyardım, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri" uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verildi.

SALGINLA MÜCADELE İÇİN COVİD-19 EĞİTİMİ

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce verilen diğer eğitim ise Covid-19. Salgınla mücadele başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra bulaşma riskini azaltmak, halk ile teması olan esnafları bilinçlendirmek amacıyla maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitimler verdi. Eğitimlerde, koronavirüs hastalığı ve belirtileri, salgının nasıl bulaştığı, salgından korunmak için neler yapılması gerektiği ve işyerinde alınması gereken önlemler, çeşitli meslek grubu ve kamu kurumlarına aktarıldı. Eğitimler alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından emniyet mensupları, eğitim kurumları personeli, kreşler, berber ve kuaför çalışanları, taksiciler, nikâh ve düğün salonu çalışanları, kantinciler, meyve, sebze ve balık hali çalışanları ile terminal personeline verildi. Eğitimlerden 2021 yılında bin 400 kişi faydalandı.

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