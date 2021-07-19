28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
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28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi

28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Batman'ın Sason ilçesinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerin köylerini basmasıyla anne ve babasını kurşuna dizerek şehit ettikten sonra henüz 6 aylık iken 6 kurşunla yaraladığı Ergün Tiryaki, PKK'ya inat hayata tutunarak genç bir delikanlı olup dünya evine girdi.

Batman'ın Sason ilçesinde 28 yıl önce PKK'lı teröristlerin köylerini basmasıyla anne ve babasını kurşuna dizerek şehit ettikten sonra henüz 6 aylık iken 6 kurşunla yaraladığı Ergün Tiryaki, PKK'ya inat hayata tutunarak genç bir delikanlı olup dünya evine girdi.

Sason ilçesinde görkemli bir aşiret düğünüyle hayatını Büşra Varçın ile birleştiren henüz bebek iken gazi olan Ergün Tiryaki'nin düğününe Batman merkez ve ilçelerinden çok sayıda şehit yakını, gazi, gelin ve damadın akrabaları ve çok sayıda davetli katıldı. Sason ilçesinde 28 yıl önce 6 aylıkken teröristlerin saldırısında 6 kurşun alarak yaralanan Ergün Tiryaki, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 6 kurşun yarası ile 3 ay yoğun bakımda kalarak hayata tutunmayı başardı. Tiryaki, mutlu gününde yaşadığı tüm acıları geride bırakarak halayın başına geçti. - BATMAN

28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi
28 yıl önce PKK'nın 6 aylık iken 6 kurşunla yaralayarak yetim bıraktığı Ergün, dünya evine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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