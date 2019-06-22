28 Şubat sürecinden sonra kapatılan kuran kursu ilk hafızlarını verdi

27 Hafız için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk:

"Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur-an Kursu'nu 2002 yılında Sağlık Meslek Lisesine çevirdiler"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 28 Şubat sürecinin ardından kapatılan Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur-an Kursu uzun yıllar sonra ilk hafızlarını verdi.

İl Müftülüğüne bağlı 5000 Evler Merkez Kur'an Kursu ve Safranbolu Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur-an Kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan 27 öğrenci için Reisü'l Kurra Vekili Mustafa Demirkan riyasetinde Safranbolu Merkez Camii'nde "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan sınav sonucu ile Hafızlık Belgesi almaya hak kazanan erkek öğrenciler için düzenlenen icazet törenine Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, kurum müdürleri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, aileler ve vatandaşlar katıldı. Törende 28 Şubat sürecinden sonra kapatılan ve 10 yıl boyunca Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılan Safranbolu Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur-an Kursu 20 yıl sonra ilk hafızlarını mezun etti.

Hafızlık İcazet Merasiminde konuşan Vali Fuat Gürel, "Bugün yavrularımızın hafızlık icazeti için buradayız, hayırlı uğurlu olsun. Yavrularımız inşallah Kur-an'ı Kerim'i hem dilleriyle, hem de gönülleriyle hıfz etmiş oldular. Kur-an'ı Kerim nesilden nesile bu şekilde taşınmış olacak, biliyoruz ki Kur-an'ı Kerim aslında yüce yaradanın koruması altında. Bizler ve evlatlarımız vasıtasıyla da geleceğe taşınmış olacak. Çocuklarımızı yetiştiren hocalarımıza, anne ve babalarımıza teşekkür ediyorum, Allah onlardan razı olsun. Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimizle mücehhez yetiştirebilirsek Milletimizin, devletimizin geleceğini korumuş oluruz. Hafızlık İcazet Merasiminin hazırlanmasında emeği geçen başta İl Müftülüğümüz olmak üzere bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'28 Şubatçılar kuran kursuna el koydu'

Safranbolu ilçesinde bulunan Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur-an Kursu'nun 20 yıl neden hafız yetiştiremediğini ifade eden İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk şunları söyledi: "Sebebi 28 Şubat'tır değerli kardeşlerim. 28 Şubatçılar Safranbolu Meşeliboğaz Muharrem Yalın Kur-an Kursu'nu 2002 yılında Sağlık Meslek Lisesine çevirdiler, oraya el koydular. 10 yıl boyunca Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanıldı. Devir teslim tutanağında aynen şöyle yazıyordu. 'İlçemizde Sağlık Meslek Lisesi yapılıncaya kadar Sağlık Meslek Lisesi olarak kullanılmasına karar verilmiş' diyor. Yani kıyamete kadar yapmazsak Sağlık Meslek Lisesini orayı size vermeyeceğiz demekti.Ama Elhamdülillah şartlar değişti. 10 yıllık kullanım süresi dolduktan sonra biz orayı mahkemeye verdik. Boşaltılmasını istedik, boşaltılmadığında kirasını istedik. 200 TL ayda ücret verirken 3 bin TL'ye kadar çıkarttık. Ondan sonra mecburen boşaltmak zorunda kaldılar"

Konuşmaların sona ermesiyle birlikte yapılan duanın ardından eğitimi tamamlayan öğrencilere Hafızlık Belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: İHA