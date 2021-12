28.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 28. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/8, Enek/4, Enek/11, Enek/22 ve Enek/10 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, Atatürk, Gündüz, Utku Acun, A 5 Çıkmaz, A 6 Çıkmaz Ve, Kayalar Sokak, Küçükdalyan Mahallesi, Çetin Emeç, İzmir, Şafak, Şark, Akasya, Atatürk, Cumhuriyet, Deniz, Doğan, Didem, Fırat, Gazi, Gizem, Harbiye, Ekrem Çokluk, Ülker, Okul, Rüzgar, Sema, Söğüt, Yasemin, Yeşilova, 3., Antakya-Reyhanlı, Can, Cennet, Işık, Kardeşler, Onur, Rüya, Sevgi, Çamlık, Papatya, 1., Bahar, Serçe, Umut, Kurtuluş, Şimşek, Antakya-Reyhanlı (Ulus), Ezgi, Funda, Gülşen, Güvercin, Selvi, Yeşilevler, 2., Aşık Veysel, Gül (Soğuksu), Meltem, Saray (Soğuksu), Ufuk, Çay, Meşe Mahmut Yarım, Engin, Çağla, Altın, Emir, Mermer, Çağdaş, Nazar, Şirin, 4, Nazım Hikmet, Beyazgül, Ekin, Gündüz, Uysal, Güzel Yayla, Uzay, Mehmet Yeloğlu, Doğa, Berfin, Sakarya, Narin, Samet, Çayır, Morgül, Yunus, Ulus, Sıla, Tomurcuk, Akın, Akdeniz, Gökçe, Salkım, Ahsen, Latif, Yaprak, Kadir, Azim, Mavi, Hürriyet, Perisu, İnönü, Atatürk (İstiklal), Selim Nevzat Şahin, Nehir (Ulus), Çağla/1, Anıtlar/1, Nehir/1 Ve, Ada/1 Sokak, Maşuklu Mahallesi, Curi, Duygu, Onur, Uğur Mumcu, Taşkıran, Deniz, Kadife, Bahçe, Akasya, Asma, Paşalar, Aydınlık, Merve, Fenerbahçe, Fulya, Çamlık, Egemenlik, Taktuklar, Kaplan, Çiçek, İstiklal, Demet, Suphi Akar, Atatürk, Vali Utku Acun, Asi, Gümüş, Zafer, İnönü, Yaprak, Ceviz, Yiğiterler, Antakya-Reyhanlı Yolu, Kayarlar, Nergiz, Menekşe, Şabanoğlu, Sümbül, Mehmet Arslan, Yayla, Perçemli, Mustafa Kemal, Ozan, Ali Deyyup, Fatih, Karlı, Zeynep, Serkan, Hayal, Nursel, Saylan, İstiklal/4, Maşuklu/2, Yayla 2, Kayarlar 2, Antakya-Reyhanlı/20, Yiğiterler 3, Taşkıran/1, Sümbül/1, Yiğiterler 2, Menekşe 2, Demet/1, Maşuklu/1, İstiklal/9, Egemenlik/1, İstiklal/10, İnönü/5, Yayla 1, Asi/2 Ve, İnönü 7 Sokak, Narlıca Mahallesi, 418., 1601., Gündüz, 18., 503, 320., 517. 410 Ve, Cumhuriyet Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2, Yeşilyurt/1 Ve, Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı, Sadullah Gali Çiftliği-2 Ve, 1., Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1., 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2., Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokak na 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler, Hacıahmet ve Karagöz Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi 776, 774, 773, 771, 779 ve 786/1 Sokağa 8: 30-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi Atatürk, 58, 59, Atatürk(Pınarbaşı), Sakarya, 55, 57 ve 60 Sokağa 8: 30-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şakornak Mahallesi Uğur Mumcu(Şarkonak), 544, Akdeniz, 345/1, 541, 526, 537, 545, 546 ve 543 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 544, 510, 548, 547 ve 543 Sokağa 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şakornak Mahallesi 337, Akdeniz, 346, 345, 542, 548, 547, 542/2, 549/1, 542/1, 542/3 ve 542/4 Sokaklara 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpagedik Mahallesi Cumhuriyet, Çay, Merkez ve Çay/1 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çınar, Özülü, Değirmen, Değirmenci, Dikilitaş, Kuzulu, Şehit Er Yusuf Can, Gökalp, Pınar, Çay Küme, Balcılar, Veysel Karani, Özdal, Gözübenli, Derebahçe Çıkmaz, 751 Nolu, 760 Nolu, Arslan Çıkmazı sokak ile Karakese Mahallesi, Tuna, Türkistan, Yunus Emre, Ötügen, Şahin, Şen, Şeyh Şamil, Alparslan Han, Atatürk, Ateş, Balcı, Can, Cengiz Çıkmazı, Erciyes, Gazi, Hüsamlı, Koca Yusuf, Kurnaz, Menekşe Çıkmazı, Payas, Akasya, Aktaş, Albayrak Çıkmaz, Arık, Bayrak, Cami, Cihan, Ergenekon, Fatih, Gazi Osman Paşa, Hacı Abit, Hilal, Kaba, Kılınç Çıkmazı, Kürşat, Küçük Çıkmaz, Mevlana, Pekmezci, Pınar, Soylu, Topçu Çıkmazı, Zobu Çıkmazı, Özcan Çıkmaz, İlyas Çakır, İstiklal, Taşkent, 705 Nolu, Ç. Huzur, Sağlık, Bülbül, Derebahçe Çıkmaz, Gökdere Çıkmaz, Işık, Kızılay, Lale Çıkmazı, Turan, Yıldız Han, İlk Kurşun, Şeker, Şehit Yusuf Can, Bağlar, Eyüpoğlu Çıkmaz, Gül Çıkazı, Kafkas Çıkmaz, Kuru Dere, Plevne, Boso, Yılmaz, Nur, Arslan, Göktürk, 709 Nolu, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl, Topaktaş 3 Nolu, Şehit Er Yusuf Can sokak ile Konaklı Mahallesi Konaklı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Aktepe Mahallesi Atahan, Atatürk (Kanatlı), Bahar, Başak, Cahit Kıraç, Doğan, Dumlupınar, Fevzi Çakmak, Güngördü, Güven, Girne, Hürriyet, Karaman, Karanfil, Katranlık, Kenan Evren, Malazgirt, Menderes, Necip Fazıl, Nur, Nihat Erim, Polatkan, Saray, Ufuk, Yeşil, Yıldız, Zorlu, Çalışır, Çilek, Özal, İnönü, İpek, Şht. Piyade Er Yusuf Kaya, Yavuz, Zümrüt, Çamlıca, Gül, Gürsel, Horasan, Işık, Karaca, Kültür, Torun, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Sancak, Seyhan, Eker, Sümbül, Topel, Tunus, Kırlangıç ve Çiğdem Sokak Küreci Mahallesi Cumhuriyet, Menderes, Adalet, Kemal Paşa, Mutlu, Yeşil, Yunus Emre Alparslan, Sanayi, Buse, Orhan Veli, Şükrü Paşa, Cami, Yıldırım Beyazıt, Gündüz, Barbaros, Güven, Pınar, Pazar, Okul, Katranlık, Yıldız, Gül, Tunahan, Ümit, Deniz, Eser ve İnci Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam Mahallesi, Yeniköy ve Curcurum, Sokak Hatayhamamı, Şarkhamamı, Pürdeloğlu, 1103, Cumhuriyet, Çelikler, Ahmet Kirat ve 1101 Sokak Kelli Mahallesi, Genç Osman, Mimar Sinan, Okul-, Cumhuriyet-, Mustafa Kemal-, Yeni, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal-, Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Alakuzu Mahallesi, Merkez, Bağlar, Tıkırığlu, 6161., 6162., 6153., 6154., 6157., 6158., 6159., 6160., 6163., 6164., 6165., 6166., 6170., 6171., 6172., 6174., 6175., 6176., Merkezalkuzu, Sokak, Cilvegözü Mahallesi, İbrahimpaşa, Merkez, Tanpon Bölge, 4352., 4353., 4354., 4356., 4358., 4359., 3019., Sokak, Çakıryiğit Mahallesi, Gültepe 1, Yıldız, Gündüz, Vatan, Gültepe 2, 3010., 3013., 3014., 3015., 3018., Sokak, Fevzipaşa Mahallesi, Şehit Adnan Göçer, Şehit Adnan Göçer (Yukarı), 4210., Sokak, Harran Mahallesi, 7., 8., Güverada, Tahafuzhane, 1., 2., 4., 5. 3., 6., E-5 Karayolu/Harran, Ertuğrulgazi, 3201., 3202., 3204., 3205., 3206., 3208., 3209., 3210., 3211., 3212., 3213., 3214., 3220., 3222., 3229., 3216., Harran Mah/6, Harran Mah/7, 44199, Harran Mah/3, Harran Mah/5, Harran Mah/4, Harran Mah/1, Harran Mah/2, Harran Mah/8, Sokak, Kuşaklı Mahallesi, Kuşaklı, Sokak, Oğulpınar Mahallesi, Merkez, 4053., 4054., 4055., 4056., 4057., 4058., 4059., 4061., 4062., 4065., 4068., 4069., 4064./1, Merkez/2na 10: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi Ceni, Bayır, Yamaç ve Hırbı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

