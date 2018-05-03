26. Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, ""Tekstil sektörü bizim ihracatta lokomotif sektörümüz." dedi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) düzenlediği Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle bu yıl 26'ncısı düzenlenen Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'na Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe katıldı.

Ödül töreninde konuşan Metin, "Tekstil sektörü bizim ihracatta lokomotif sektörümüz. Hazır giyimde bu sektörümüzde en önemli yeri teşrif ediyor." açıklamasında bulundu.

Metin, "Hedefimiz daha çok ihracat yaparak 60 milyar dolar hedefini koyduk. Bir sektörde katma değer zincirinde en önemli yeri bu dönemde tasarım teşkil ediyor. Çünkü tasarım markalaşmayı beraberinde getiriyor." diye konuştu.

Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatcıların her anında yanında olduklarını belirten Metin, "İhracatcımızın her anında destekcisiyiz." ifadesini kullandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Artık daha çok üretmek marifet değil. Önemli olan katma değeri yüksek ürünlerle piyasaya çıkıp rekabet edebilmek." dedi.

Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Milano'da, Paris'te, New York'da önemli Fashion Week'ler yapılıyor. İstanbul'da inşallah en kısa zamanda moda merkezi haline gelecek. Moda kenti haline gelecek. Biz yeter ki meslek liselerine ağrılık verelim, moda akademilerimizi çoğaltalım."

"Küresel ölçekte 5 marka çıkaracağız"

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de hazır giyim ve konfeksiyonun tasarımın önemini ve gücünü fark eden sektörlerin başında geldiğini vurguladı.

Koza'nın Türkiye'deki tasarım yarışmalarının hem anası hem de ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Gültepe, şunları kaydetti:

"İHKİB olarak tasarımın gücünü en önce keşfetmekle kalmadık, moda endüstrisinin akademik düzeyde eğitilmiş iş gücü ihtiyacını karşılamak için İstanbul Moda Akademisi'ni (İMA) kurduk. Sektör evrildi, biz geliştik ve tasarımlarımızı küresel vitrine çıkarma hedefiyle İstanbul Moda Haftası'nı başlattık. Bugün Mercedes - Benz z Fashion Week İstanbul (MBFWI) olarak yoluna devam eden organizasyon, dünyada sayıları 130'u bulan moda haftaları arasında yedinci sırada yer alıyor.

Koza, İMA ve MBFWI üçlüsü İHKİB'in geleceği önceden kurgulama gücünün, tasarım odaklı büyüme stratejisinin ve 60 milyar dolarlık ihracat hedefinin ana taşıyıcı kolonları. Hazırgiyim Sektörü Vizyon Belgesi ışığında geliştirdiğimiz yeni stratejinin ve ihracatımıza 16 milyar dolar artı yazdıracak. Dört Dörtlük Planı'mızın itici gücünü de yine tasarım odaklı büyüme oluşturuyor. Tasarımcı endüstri işbirliği ile yakın gelecekte kilogram başına ihracat birim fiyatını 20 dolardan 30 dolara çıkarırken, küresel ölçekte 5 marka çıkararak moda endüstrimizin dünyadaki algısını çok daha yukarılara taşıyacağız."

Gültepe, ilk 4 aylık verilerin emin adımlarla rekora doğru koştuklarını gösterdiğini söyledi.

Ocak - nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artış olduğunu bildiren Gültepe, "2017'nin ilk 4 ayında 5 milyar 404 milyon dolar olan ihracatımız bu yılın aynı döneminde 5 milyar 988 milyon dolara yükseldi. Önümüzdeki aylarda yükseliş trendinin süreceğini ve 2018'i 19 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacağımızı öngörüyoruz." diye konuştu.

Bu yıl 26'ncısı gerçekleştirilen ve hepsi birbirinden iddialı genç tasarımcıların yarıştığı finalde Ezgi Karayel birinciliğe değer görülürken Emre Pakel ikinci, Fatih Uğur ise üçüncü oldu.

Jüri başkanlığını İHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Cem Altan'ın yaptığı yarışmada birinciliği kazanan finalist 20 bin lira para ödülünün yanı sıra Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle yurt dışında yüksek lisans eğitimi alma hakkını kazandı. İkinci 15 bin, üçüncü 10 bin lira para ödülünün sahibi oldu.