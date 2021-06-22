25 yaş üstü aşı olacak mı?
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25 yaş üstü aşı olacak mı?

25 yaş üstü aşı olacak mı?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı hakkında yeni açıklama yaptı. Peki, 25 yaş üstü aşı olacak mı? İşte, detaylar…

Bu kapsamda her geçen gün farklı meslek gruplarına aşı randevusu açıldı, vatandaşlar için yaş sınırı kademeli olarak düşürüldü. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile aşılamada yeni aşı yaş grubunu açıkladı. Peki, 25 yaş üstü aşı olacak mı? İşte, detaylar…

25 YAŞ ÜSTÜ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırının 25'e indiğini açıkladı. Programa dahil olan vatandaşlar, yarından itibaren randevu alabilecekler.

Koca'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"AŞI RANDEVULARINDA YAŞ SINIRI 25'E İNDİ

Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin."

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