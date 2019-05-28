246 kokain kapsülü yutan Japon turist uçakta hayatını kaybetti

İçi kokain dolu 246 küçük kapsülü yutarak uçağa binen Japon turist Meksika hava sahası üzerinde uyuşturucu komasına girince hayatını kaybetti.

İsmi Udo N olarak açıklanan Japon yolcu, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da uçağa binmeden önce narkotik ekipler tarafından yakalanmamak için yanında getirdiği 246 küçük plastik kapsülü yuttu. İçi kokain dolu 2 santim uzunluğunda ve bir santim genişliğindeki kapsüller belli bir süre sonra Udo N'nin midesinde çözülmeye başladı. Euronews.com'da Görüntüle