Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın mesajında, iletişim çağında bilgiyi hızlı, doğru, tarafsız, etik, ilkeli ve hukuka uygun bir şekilde kamuoyuna ulaştıran basın mensuplarının önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olan basın, halkı gören gözü, işiten kulağı ve yükselen sesi olduğunu vurgulayan Aydın, "Yerel ve ulusal tüm basın kuruluşlarımız halkın haber alma hakkını kullanması ve kamuoyu oluşturulmasında etkin görev almakta olup, bu mesleğe mensup basın çalışanları da görevlerini mesai mefhumu gözetmeden yerine getirmekte. Gazeteciler, yaptıkları haber ve yayınlarla yöneticilerin de her zaman destekçisi olmuştur. Halkımızın düşünceleri ve yorumlarını yansıtan haberler, şehrimize kazandırılan hizmetlerin eksiksiz ve daha kaliteli olmasına büyük katkı sunmuştur. Sivas'ta ve ülkemizin dört bir yanında görev yapan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Sivas Milletvekili Karasu

Karasu ise mesajında halkın özgür, doğru, adil haber alması adına mücadele eden tüm basın emekçilerinin basın bayramını kutladı.

Basın emekçilerinin demokrasinin ve özgürlüğün teminatı olduğunu aktaran Karasu, şunları kaydetti:

"Sizlerin daha özgür, daha adil, çalışma koşullarınızın ve özlük haklarınızın hak ettiğiniz noktaya gelmesi adına elimden gelen tüm gayreti göstereceğimi bilmenizi isterim. Görevi başında şehit olan, ülkemizin ve demokrasimizin gelişmesi adına Hasan Tahsin'lerden Uğur Mumcu'lara canlarıyla bedel ödeyen tüm değerlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."