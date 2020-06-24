24 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
24 Haziran 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
24.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 06:53
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Sivri Akıllılar
01:00 Şevkat Yerimdar
01:45 AROG
02:00 AROG
03:45 Zuhal Topal’la Sofrada
04:00 Zuhal Topal’la Sofrada
05:45 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Şevkat Yerimdar
16:30 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sivri Akıllılar
20:00 Badem Şekeri 2
20:00 Çılgın Dersane 3
21:45 AROG
22:00 Ali Kundilli 2
23:45 Çılgın Dersane 3
Kaynak: InterSinema.com