24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

24 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ