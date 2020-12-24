24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler
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24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

24.12.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:48
24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 24 Aralık Perşembe günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 24 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul'da su kesintisi yaşanan ilçeler ve mahalleler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Avrupa ve Anadolu yakasında su kesintisi yaşanacak olan ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından vatandaşlarla paylaşılıyor. Arıza ve tadilat gerekçesiyle su kesintisi yaşanan ilçelerde suların ne zaman geleceği merak konusu. 24 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Aralık Perşembe İstanbul'da su kesintisi yaşayan ilçeler ve mahalleler

24 ARALIK İSKİ SU KESİNTİLERİ

Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Göztepe Mah,Feneryolu Mah,Erenköy Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi:23.12.2020 21:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.12.2020 08:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


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