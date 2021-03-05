23 yıllık evlat özlemini çocuklara oyuncak örerek gidermeye çalışıyor

Kocaeli'de yaşayan 23 yıllık evli Yüksel Narman, çocuklar için amigurumi tekniğiyle yaptığı örgü oyuncaklarla evlat özlemini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyor.

Kocaeli'de yaşayan 23 yıllık evli Yüksel Narman, çocuklar için amigurumi tekniğiyle yaptığı örgü oyuncaklarla evlat özlemini bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyor.

Derince ilçesinde ikamet eden 41 yaşındaki Yüksel Narman, multipl skleroz (MS) hastalığı nedeniyle bir bacağında ve kolundaki his kaybına rağmen 8 yıldır ördüğü oyuncaklarla çocukların yüzünü güldürüyor.

Narman, AA muhabirine, 23 yıldır MS hastası olduğunu ve hastalıkla mücadele ederken yıllardır farklı hobiler edinmeye çalıştığını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) düzenlenen eğitimlere 2 senedir katıldığını belirten Narman, amiguruminin çok teknik detayları ve ince ayrıntıları bulunduğunu, KO-MEK'te bu detayları öğrenerek kendini geliştirdiğini anlattı.

Narman, ördüğü oyuncakları çocuklara hediye ettiğini, ürünlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla kurulan "komeksepeti.com" internet sitesinde satışının da yapıldığını aktardı.

"Bir çocuğun gülümsemesi bana dünyaları veriyor"

Örgü örmeyi çok sevdiğini dile getiren Narman, "Amigurumiyi çok sevdim. Benim çocuğum olmadı. Yıllardır örgü örerek çocukları sevindiriyorum. Eskiden de örgü yapıyordum ama 8 senedir amigurumi işiyle ilgileniyorum. Bu işi seviyorum, hayat buluyorum. Çok keyifli. Sıkıntılarımı oraya örüyorum. Çocuk sevgimi, bebeklere işliyorum. Çocuklar ellerine ördüğüm oyuncakları aldığı zaman, çok mutlu oluyorum. Tabii gönül de biraz kırık olduğu için çocukların mutluluğu bana dünyaları veriyor. Bebeklerde o kadar çok emek ve duygu var ki o kadar çok şey anlatıyor ki... O kadar değişik duygular, sevinçler, acılar işliyorsun ki bebeğe." ifadesini kullandı.

MS hastası olduğu için bacağınca ve kolunda his kaybı yaşadığını belirten Narman, amiguruminin çok zahmetli bir iş olduğunu, bir oyuncağı ortalama 7-10 günde ördüğünü kaydetti.

Narman, çocuğu olmadığı için oyuncakları örerken zaman zaman hüzünlendiğini anlatarak, "Bir çocuğun gülümsemesi bana dünyaları veriyor. Çok mutlu oluyorum. Önemli olan çocuğumun olup olmaması değil, bütün çocuklar benim. Eşim de ben de çocukları çok seviyoruz. Eğitimleri için bir şeyler yapabilirsek ne mutlu bize. Çevremdeki insanlar, bu kadar hayat dolu olmama şaşırıyorlar. Hem oyuncaklarımı yapıyorum hem de çok fazla okuyorum. Böyle bir yaşam seçtim. Ne yapabilirim ki? Herhangi birinin çocuğuna yaklaşırken, ona sevgi dolu yaklaşırken zaten o duyguyu Allah veriyor senin içine. O hissi duyuyorsunuz." diye konuştu.

En büyük destekçisinin eşi olduğunu dile getiren Narman, hem oyuncak örerek hem de hayat arkadaşının telkinleriyle evlat hasretini bir nebze de olsa gidermeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay