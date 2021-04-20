23 Nisan şiirleri: En güzel 23 Nisan ile ilgili şiirler, 23 Nisan şiirleri kısa, 23 Nisan anlamı ve önemi ile ilgili kısa şiirleri!

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Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Bu özel günün coşkusunu yaşatan 23 Nisan şiirleri ile 23 Nisan en güzel şekilde kutlanıyor. En güzel 23 Nisan ile ilgili şiirler, 23 Nisan şiirleri kısa, 23 Nisan anlamı ve önemi ile ilgili kısa şiirleri! tamamı yazımızda.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayramlarından biridir. Türkiye ve KKTC yanı sıra Kosova Cumhuriyeti'nde " 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı" olarak kutlanılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına armağan edilmiştir.
Bu bayram, TBMM'nin açılışının birinci yılında kutlanmaya başlanan 23 Nisan Millî Bayramı ve 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla, önce 1 Kasım olarak kabul edilen, sonra 1935'te 23 Nisan Millî Bayramı'yla birleştirilen Hâkimiyet-i Milliye Bayramı ile Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin 1927'de ilan ettiği ve ilki Atatürk'ün himayesinde düzenlenen 23 Nisan Çocuk Bayramı'nın kendiliğinden birleşmesiyle oluştu. 1980 darbesi döneminde Millî Güvenlik Konseyi, bu bayrama resmî olarak "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adını verdi.
Hâkimiyet-i Milliye Bayramı (önceleri 1 Kasım, sonra 23 Nisan), saltanatın kaldırılışının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gerçekleştiren TBMM'nin açılışının egemenliği padişahtan alıp halka vermesini kutlamak amacını taşırken, Çocuk Bayramı savaş sırasında yetim ve öksüz kalan yoksul çocukların bir bahar şenliği ortamında sevindirmek amacını taşımaktaydı. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, UNESCO'nun 1979'u Çocuk Yılı olarak duyurmasının ardından, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ni başlatarak, bayramı uluslararası düzeye taşımıştır. Günümüzde bayrama birçok ülkeden çocuklar katılmakta, çeşitli gösteriler hazırlanmakta, okullarda törenler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Ayrıca 1933'te Atatürk'le başlayan çocukları makama kabul etme geleneği günümüzde çocukların kısa süreliğine devlet kurumlarının başındaki memurların yerine geçmesi şeklinde devam etmektedir.
23 NİSAN ŞİİRLERİ
23 NİSAN ŞİİRİ
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
Hepimizde Nese Heycan
Atamizdan Hediye 23 Nisan
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
-
Dünya Cocuklari Bize Geliyor
insanlar Bir Birlerini Taniyor
Bu Gün Neseli Ne Güzel Oluyor
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
-
23 Nisan Cocuklara Hediye
Neselensinler Oynasinlar Diye
23 Nisan Kutlu Olsun Hepimize
Bu Gün Günlerden 23 Nisan
Tahsin Seherli
23 NİSAN
23 Nisan
Atam senden armağan
23 Nisan
Çocukların bayramı o an
23 Nisan
Yaşıyoruz çoşkuyu
23 Nisan
Kaldırıyor kaygıyı
23 Nisan
Sevinç ve mutluluk
23 Nisan
İnsanlık için bir umut
23 Nisan
Gurur dolu çocuklar
23 Nisan
Gelecekte onlar var
Cengiz Karadağ
SEN TÜRKİYESİN ÇOCUK... 23 NİSAN ANISINA
Şimdi çocuk olmak vardı
Varsın olmasındı kırmızı bisikletim
Kırmızı ayakkabılarım, ponponlu terliklerim
Paylaşıp dondurmamı, simidimi
Çocuk çocuk gülüp ağlayabilseydim
Saç örgülerimdeki kurdelem
Varsın kalsındı takıldığı dalda
Ve umutlarım
Uçurtmamın rengârenk kuyruğunda
Yine o eski ben olabilseydim…
Haberim olmasaydı
Bölücülükten, fitneden fesattan
Oynanan her türlü kirli oyundan
Ergen olduğumda tek derdim
Sivilcelerimden olsaydı
Böylesine kan ağlamasaydı vatan…
Çok üzgünüm çocuk
Atamızın emanetlerini
Yıkadılar kan ve gözyaşıyla
Ne yazık! Sahip çıkamadık vatana
Uygar, aydınlık bir ülke bırakamadık sana…
Yine de çok geç kalmış sayılmayız çocuk
Her karanlık gecenin bir sabahı var
Hadi gel…
Uyandır beni daldığım derin uykudan
Senin çocuk saflığını
Arı, duru yüreğindeki çıkarsız sevgini
Yıldız yıldız serpeceğim
Tüm kötülüklerin üzerine
Kardeşlik, barış ve umut türküsü olacak sesin
Sen huzur, sen güven, sen yarınlarısın ülkenin
Ne fark eder
Dilin, dinin, ırkın, rengin, etnik kökenin
Bu ülkede yaşıyorsan bu ülke senin
Sakın unutma çocuk!
Sen Türkiyesin..
Naime Özeren
23 NİSAN
Dünyada ilk çocuk bayramı
Türkler kutlar, yirmi üç nisan
Atamın bize armağanı
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Çocuk deyip geçme onları
Yarının kocaman gençleri
Sevinip coşsun gönülleri
Kutlu olsun yirmi üç nisan
Dünyanın çocuğu geliyor
Ülkemiz rengarenk oluyor
El ele bayramı kutluyor
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Çocuk ile çocuk oluruz
Geçmişi yeniden buluruz
Ömür boyu küçük kalırız
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Biliriz bayramlar özümüz
Kutlar sevinç dolar içimiz
Bağımsız oldu Türkiye'miz
Kutlu olsun,yirmi üç nisan
Ömer Gündoğan
23 NİSAN
Egemenlik ulusundur
Yüce önder Atatürk'ün
Çocuklara armağan ettiği gündür
Mutluyuz bugün 23 Nisan
…….
Emek verdi bu millet
O gün attı temellerini
Sevgide, kardeşlikte,dünyada
Ne mutlu bugün 23 Nisan
……
Bugünün küçüğüyüz yarının büyüğü
Coşkuluyuz, gururluyuz hep birlikte
Dünden bugüne artar sevincimiz
Sevinçliyiz bugün 23 Nisan
……
Türk çocuğuyum dünyayla paylaşarak
Kutluyoruz bu bayramı coşarak
Sevgi uçurtmaları uçuralım yeryüzünde
Ne mutlu bugün 23 Nisan
İlhan Koruyucu
23 NİSAN
Kurulan bu Cumhuriyet dogarken,
Bedelini yetim kalarak ödeyen,
Kahraman şehitlerimizin mirası çocuklar,
23 Nisan bayramınız kutlu olsun.
Vatan topragının her karışını,
Kanı ile sulamak için,
Cephelerde çarpışan Gazi çocukları,
23 Nisan bayramınız kutlu olsun.
Türk Ordusunun galibiyetini isteyerek,
Rızkından kesip ordusuna gönderen,
Yüce Türk Milletinin Çocukları,
23 Nisan bayramınız kutlu olsun.
Dünya devletleri içerisinde yalnız,
Sen düşündün Türk çocuklarını.
Atatürk'üm hediyen 23 Nisan'la,
Mutlulugun en yücesini bulduk.
İshak Özlü
23 NİSAN
Egemenliğin, kutlu günü.
Türkün, mutlu günü.
Her yer, bayrak bayrak.
Bugün, 23 Nisan kutlanacak.
Cumhuriyet için, ilk adım.
Düşmanlardan kurtuldu vatanım.
Armağanıdır, çocuklara atamın.
Bugün 23 Nisan kutlanacak.
Türkün, eğilmez başı.
Kazanılan, İstiklal savaşı.
Dalgalanıyor al bayrak.
Bu gün 23 Nisan kutlanacak.
Perihan Pehlivan
KISA 23 NİSAN ŞİİRLERİ
Bugün, 23 Nisan
Ülkemin Tüm Çocuklarına Sesleniyorum;
Yüce Atamızın Siz Çocuklara Hediye Ettiği,
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı Kutluyorum..
Üstünde Özgürce Yaşadığımız Bu Cennet Vatanı,
Tüm Dünya Halklarının Saygı Duyduğu,
Bir Tek Yobaz, Vatan Hainlerinin Saygı Duymayıp, Düşman Olduğu,
O Eşsiz İnsan, M. Kemal Atatürk'e Borçluyuz Diyorum..
Ve Yalnız Ülkemiz Çocuklarını Değil,
Tüm Dünya Çocuklarını, Saygı ve Sevgi İle Selamlıyorum..
Hüseyin Çubuk
ÇOCUK VE BAYRAM 23 NİSAN
Dünya bizim evimiz
Dünyadaki yerimiz
Güzelim Türkiyemiz
Türk çocukları adımız
Al yıldızlı Bayrağımız
Atatürkten armağan
23 nisan bayramımız
Ne mutlu ki bizlere
Bayramımız herkeze
Tüm dünya çocukları
23 nisanda Elele
Figen Şençamlar
23 NİSAN
Egemenliğin, kutlu günü.
Türkün, mutlu günü.
Her yer, bayrak bayrak.
Bugün, 23 Nisan kutlanacak.
Cumhuriyet için, ilk adım.
Düşmanlardan kurtuldu vatanım.
Armağanıdır, çocuklara atamın.
Bugün 23 Nisan kutlanacak.
Türkün, eğilmez başı.
Kazanılan, İstiklal savaşı.
Dalgalanıyor al bayrak.
Bu gün 23 Nisan kutlanacak.
28. MART. 2008 İSTANBUL
Perihan Pehlivan
BUGÜN 23 NİSAN
Bugün 23 Nisan
Yurdun her köşesinde
Al bayrağın gölgesinde
Buluşun çocuklar
Bugün 23 Nisan
Durmayın çalışın
Kendi kendinizle
Yarışın çocuklar
Bugün 23 Nisan
Esmer, kumral, sarışın
Birlikte yaşamaya
Alışın çocuklar
Bugün 23 Nisan
El ele verin
Mutlu bir dünya kurun
Barışın çocuklar
Ömürlü Aksoy
Kayseri, Nisan, 1998
Ömürlü Aksoy