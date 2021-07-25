23. Feslikan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
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23. Feslikan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

23. Feslikan Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi - Haberler | Spor

Antalya'da bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Antalya'da bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ali Gürbüz kazandı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen güreşler, Feslikan Yaylası'nda yapıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin uygulandığı güreşlerde, tribünlerin üçte biri oranında seyirci sahaya alındı. Vatandaşlar, HES kodu sorgusunun ardından alana giriş yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından er meydanına çıkan güreşçiler, dev Türk bayrağıyla seyircileri selamladı.

Organizasyona 71'i başpehlivan, bin güreşçi katıldı.

Finalde Ali Gürbüz ile İsmail Koç karşılaştı

Başpehlivanlık mücadelesinde yarı finalde Ali Gürbüz, Hasan Cengiz ile İsmail Koç da Cengizhan Şimşek ile eşleşti. Rakiplerini yenen Ali Gürbüz ile İsmail Koç finalde karşı karşıya geldi. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde de finalde mücadele eden ikilinin karşılaşması, izleyenleri heyecanlandırdı.

8 dakikalık mücadelenin ardından Ali Gürbüz, başpehlivan oldu. Gürbüz'e altın kemerini Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen taktı. İkincilik kürsüne İsmail Koç, üçüncülük kürsüsüne ise Hasan Cengiz ve Cengizhan Şimşek çıktı.

Feslikan Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığı ihalesi de çekişmeli geçti. Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, ihaleyi 307 bin liradan açtı. 2016 yılından beri Feslikan'da güreş ağalığını yapan iş adamı Mustafa Koç, ihaleyi alabilmek için Yeni Antalya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Arif Afşin ile yarıştı.

Güreş ağalığını 457 bin liralık teklifle kazanan Koç'a ağalık kemerini Semih Esen taktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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