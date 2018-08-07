2026 İtibarıyla Elektrik İhtiyacımızın Yüzde 53'ü Yenilenebilir Enerjiden Karşılanabilir

Elektrik ihtiyacımızın 2026 itibarıyla yüzde 53'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabilir. Bu da Türkiye'nin geçen yılki elektrik faturasının 46 milyar lirasına denk geliyor.

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2017 yılında 294,9 milyar kilowattsaat (kWH) olarak gerçekleşti. Aylık değerler ve enerji fiyatları dikkate alındığında geçen yılki elektrik tüketiminin ekonomik karşılığı yaklaşık 92 milyar lira oldu. Son dönemde ülke genelinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesiyle Türkiye'nin elektrik ihtiyacının 46 milyar lirasının buradan karşılanabileceği ifade edildi.

TEİAŞ'ın 2026'ya kadar gerçekleştireceği yıllık 386 milyon avroluk yatırımın miktarının 430 milyon avroya yükseltmesiyle şebekeye 60 bin megavata kadar rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi entegre olabilecek. Bu da Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 31'inin sadece yenilenebilir kaynaklardan sağlanabileceği anlamına geliyor. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da hesaba katılmasıyla elde edilecek kapasite 2026 itibariyle toplam ihtiyacın yüzde 53'ünü karşılayabilecek. Söz konusu bulgular, Avrupa İklim Fonu, Almanya merkezli Agora Energiewende ve Sabancı Üniversitesi bünyesindeki İstanbul Politikalar Merkezi ortaklığında kurulan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezinin, "Türkiye'nin Elektrik Sektöründe Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı" başlıklı raporunda yayımlandı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Dr. Değer Saygın, çalışmanın Türkiye elektrik sektöründe önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Saygın, şunları kaydetti: Türkiye, hızla büyüyen ekonomisi ve giderek rekabete açılan enerji piyasasıyla 8 yıl sonra toplam elektrik tüketiminin yüzde 50'sini başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayabilir. Bu potansiyel mevcut. Bu çalışma, batarya sistemlerinin kullanımı, talep taraflı katılım sağlanması, sistem odaklı yaklaşımlarla güneş ve rüzgar kapasitemizi 6 kat artırabileceğimizi ortaya koyuyor.