Gaziantep'te 2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Valisi Davut Gül, çalıştaydaki konuşmasında, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi, tek tip insan yetiştirmeden, iyi insan, vicdanlı insan yetişmesi için bir yol haritasının gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

Gül, 2002 yılına kadar Gaziantep'te yapılan toplam derslik sayısının 5 bin 800, şu an yapılan toplam derslik sayısınınsa 19 bin civarında olduğunu vurgulayarak, "Devam eden ve kabul aşamasında olan da 4 bin dersliğimiz var. Geldiğimiz nokta ve eğitime yapılan yatırım itibarıyla çok önemli bir yatırım yapıldığını görüyoruz ama buna rağmen 4 bin ilave dersliğe ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Oğuzeli'nde başlayan ve tüm Gaziantep'te devam eden "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerin öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, velilerle kitap okuduğunu belirten Vali Gül, bunu yaparak hem velileri evlerinde ziyaret etmiş olduklarını, hem de öğrencinin hangi şartlarda yaşadığını görme fırsatı bulduklarını kaydetti. Gül, aynı zamanda velinin ve öğrencinin kitap okumalarını sağlayarak toplumda farkındalık oluşturduklarına dikkat çekti.

Gül, açıklamasında, sınavlı okulları kazanamayan öğrencileri meslek liselerine yönlendireceklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm Türkiye'de 250 spor kulübü kurma hedefi bulunduğunu ve Gaziantep olarak 542 spor kulübüyle bu hedefi ikiye katladıklarını aktaran Vali Gül, "Okullarımızda okul spor kulüpleri kuruyoruz. Dönem başında 8 tane kulübümüz vardı, şu an 542 okul spor kulübümüz var. Hedefimiz tüm okullarda okul spor kulüpleri kurmak. Spor kulüplerinde gerekli olan tüm ihtiyaçlar da bu ay içerisinde tamamlanacak." açıklamasında bulundu.

Çalıştaya, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, sivil toplum kuruluşları ve eğitim camiasının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA