2022 kayak sporu yapılabilecek en güzel kayak merkezleri nerededir? En güzel kayak merkezleri nerede?

İçerisinde bulunmuş olduğumuz kış mevsiminde havanın ve karın tadını en iyi şekilde çıkarabileceğimiz aktivitelerden biri de kayak sporudur. Bu sporu güvenle yapabilmek için özenle hazırlanmış pistleri ve sizlere sunduğu oldukça fazla olanaklarıyla ilk akla gelen yerler kayak merkezleri oluyor.

Kayak merkezleri bu imkanlarıyla karın ve tatilin tadının çıkarılabileceği en gözde yerlerden biri haline geldi. Okulların da yarı yıl tatilinin yaklaşmakta olduğu bu günlerde vatandaşlar bu sporun en güzel yapılabileceği araştırmaya koyuldu. Bizler de sizin için 2022 yılında kayak sporunun yapılabileceği en güzel yerleri listeledik . İşte detaylar.

1- ULUDAĞ KAYAK MERKEZİ

Uludağ, Bursa ili sınırları içinde, 2.543 m yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük kış ve doğa sporları merkezi olan dağ.1933'te Uludağ'a bir otel, bir de muntazam şose yol yapılmış, böylece bu tarihten itibaren Uludağ kış kayak sporları için bir merkez haline gelmiştir.Uludağ modern dağ tesisleri, 1963'te hizmete açılan Türkiye'nin ilk teleferiği Bursa Teleferik , dördüncü büyük kent olan Bursa'nın hemen yanında olması ile dağ ve kış turizminin merkezi olmuştur. Uludağ Türkiye'nin en büyük kayak merkezidir.

2- KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Kartalkaya, Bolu ilinin doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda bir kayak merkezidir. Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerindendir. Grand Kartal Otel, Kartal Otel, Dorukkaya Otel ve Golden Key Kartalkaya her kış kayakseverleri ağırlamaktadır. Kayak, kızak ve snowboard kiralama hizmeti de vardır. Oteller meydanında Cafe Society yer alır. Ulaşımda sıkıntı görülmez. Oteller tatil ve eğlence amacı için oldukça yeterli sayılır.

3- KARTEPE KAYAK MERKEZİ

Kartepe Kayak Merkezi, Türkiye'de önemli kayak merkezleri arasında sayılmaktadır. Kartepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu yerin doğal güzelliği, Sapanca gölü manzarasına sahip olması ve ormanlarıyla kayak sporunun yanı sıra dağcılık, kampçılık, doğa yürüyüşleri, futbol kampı, doğa fotoğrafçılığı gibi faaliyetler de yapılabilmektedir. Kartepe Kayak Merkezi'nin konumunun uygun olması kış turizmi açısından destinasyonu cazip hale getirmektedir.İstanbul'a 135 kilometre uzaklıktadır.Meteorolojik verilere göre, Kartepe'ye kış mevsiminde yoğun kar yağdığını ve genellikle karın kasım ayından nisan ayı sonuna kadar kar olması Kartepe Kayak Merkezi'ni cazip hale getirmektedir.

4- PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ

Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin Erzurum ilinin Palandöken ilçesinde bulunan bir kayak merkezidir. Merkez, 2011 yılında 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için tamamlanmış olup Erzurum il merkezinden 7 km güneybatısında Palandöken Dağı'nın eteklerinde yer almaktadır.Palandöken Kayak Merkezi'nin pistleri, her biri saatte toplam 8.100 kayakçı taşıma kapasitesine sahiptir, çeşitli büyüklüklerde sekiz adet telesiyej ve bir adet gondol lifti gibi hava asansörleri ile hizmet vermektedir.

Kayak merkezindeki oteller, şehirdeki lojmanların yanı sıra konaklama da sağlamaktadır.

5-ELMADAĞ KAYAK MERKEZİ

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait kayak evi sporculara açıktır. Ayrıca dört yıldızlı bir özel otel ve şahıslara ait iki restoran vardır. Hava kuvvetlerine ait teleski tesisi, kar üstü aracı ve kafeterya mevcuttur. Yakın zamanda iki yapay kar makinası da kurulmuştur. 548 m uzunluğunda olan teleskinin taşıma kapasitesi saatte 720 kişidir. Üniversitelerin araçları, belediye otobüsleri ile veya özel taşıtla kayak merkezine ulaşılabilir. Ocak-mart ayları kayak sezonu sayılır, bu dönemde kar kalınlığı genelde 30–60 cm'dir. Kayak merkezinin denizden yüksekliği 1500-1850 metredir. Toplam pist uzunluğu 700 metredir, pistler ağaçsızdır.

Bahar ve yaz aylarında bölge doğa yürüyüşleri için elverişli olduğu için tesisler yıl boyu hizmet verir.

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