2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor.
Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
16. dakikada Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada sağ taraftan Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz'in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-0
40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Marusic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Beşiktaş Park
Hakemler: Benoit Jean Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx
Türkiye: Altay Bayındır xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xx, Merih Demiral xx, Mert Müldür xx, Okay Yokuşlu xxx, Cengiz Ünder xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan Karaman xx, Burak Yılmaz xx
Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Alpaslan Öztürk, Abdulkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Karadağ: Mijatovic xx, Vesovic xx, Savic xx, Vujacic xx, Tomasevic xx, Marusic xxx, Kosovic xx, Scekic xx, Haksabanovic xx, Djurdjevic xx, Bozovic xx
Yedekler: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Osmajic, Beciraj, Martinovic, Raickovic, Vulaj, Ivanovic, Simic
Teknik Direktör: Miodrag Radulovic
Goller: Cengiz Ünder (dk. 9), Yusuf Yazıcı (dk. 31) (Türkiye) Marusic (dk. 40) (Karadağ)
Sarı kart: Cengiz Ünder (Türkiye) - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı