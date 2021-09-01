2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor.

Dünya Kupası Elemeleri G grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlıların 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada sağ taraftan ceza sahasına sokulan Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

16. dakikada Hakan Çalhanoğlu kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Karadağ savunmasının karşıladığı topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Kaan Ayhan'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.

26. dakikada sağ taraftan Cengiz'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Burak'ın dokunuşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisine girerek son çizgiye inen Cengiz'in yerden pasında kale önünde Yusuf Yazıcı dokunuşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 2-0

40. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza yayı önünde topla buluşan Marusic'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Benoit Jean Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx

Türkiye: Altay Bayındır xx, Zeki Çelik xx, Kaan Ayhan xx, Merih Demiral xx, Mert Müldür xx, Okay Yokuşlu xxx, Cengiz Ünder xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Hakan Çalhanoğlu xx, Kenan Karaman xx, Burak Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Alpaslan Öztürk, Abdulkerim Bardakcı, Salih Uçan, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Enes Ünal, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Karadağ: Mijatovic xx, Vesovic xx, Savic xx, Vujacic xx, Tomasevic xx, Marusic xxx, Kosovic xx, Scekic xx, Haksabanovic xx, Djurdjevic xx, Bozovic xx

Yedekler: Dragojevic, Agovic, Lagator, Radunovic, Vukcevic, Osmajic, Beciraj, Martinovic, Raickovic, Vulaj, Ivanovic, Simic

Teknik Direktör: Miodrag Radulovic

Goller: Cengiz Ünder (dk. 9), Yusuf Yazıcı (dk. 31) (Türkiye) Marusic (dk. 40) (Karadağ)

Sarı kart: Cengiz Ünder (Türkiye) - İSTANBUL

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
Bu nasıl gol Cengiz! Milli futbolcunun Karadağ kalecisini çaresiz bırakan şutuna övgü yağıyor
Vodafone Park'ta fark 1'e indi! Türkiye'nin Karadağ karşısında üstünlüğü devam ediyor
Vodafone Park'ta fark 1'e indi! Türkiye'nin Karadağ karşısında üstünlüğü devam ediyor
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
A Milli Takım'da Karadağ maçı öncesi Umut Meraş ve Abdülkadir Ömür sakatlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mansur Yavaş Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Cristiano Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye: 2 Karadağ: 1 (İlk yarı) - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.09.2021 22:46:34. #1.13#

title