2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak
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2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

23.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:31
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç-Türkiye maçı İspanya'da oynanacak

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını duyurdu.

Norveç Futbol Federasyonu, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da oynanacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 27 Mart Cumartesi günü Oslo'daki Ullevaal Stadı'ndaki oynanması planlanan karşılaşmanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları sebebiyle İspanya'nın Malaga kentine alınmasına karar verildi.

İspanya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili izin alındığı, seyircisiz oynanacak mücadelenin stadı ve saatinin ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı belirtildi.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Norveç'in yanı sıra Hollanda, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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