2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye tüm maç sonuçları, voleybol maç sonuçları!

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların son maçları oynanacak. Milli takımımız Finlandiya ile saat 20:00 'da karşılaşacak. Maçın öncesinde izleyiciler Türkiye'nin puanını ve sıralamasını merak etti. Peki, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye tüm maç sonuçları, voleybol maç sonuçları nelerdir? İşte tüm bilgiler...

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvasının başlamasıyla birlikte gruplardaki takımlar ve puan durumları merak edildi. Turnuvada toplam 4 grup var. Türkiye C grubunda yer alıyor. Türkiye şuanda 9 puanla grupta 2. sırada yer alıyor. Türkiye bu maçı kazanırsa grubu 2. sırada bitirecek ve 2. turda A grubunun 3. sü ile eşleşecek. Peki, Türkiye'nin puanı kaç? Kimlerle maç yapacağız? İşte maçlar ve detaylar...

2021 AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER

2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.

Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak.

2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?

Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün sonlanacak. Bugün Finlandiya - Türkiye maçı oynanıyor. Eğer milli takımımız kazanırsa grubu 2. sırada tamamlayacak.

C grubu takımları ve puanları şöyle:

Hollanda : 13 puan Türkiye : 9 puan Rusya : 8 puan Finlandiya : 6 puan İspanya : 3 puan Kuzey Makedonya : 0 puan

Türkiye'nin maç sonuçları şöyle:

Rusya 1 - 3 Türkiye

Türkiye 3 - 1 İspanya

Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye

Türkiye 1 - 3 Hollanda

Finlandiya - Türkiye (Maç bugün 8 Eylül Çarşamba saat 20:00 'da başlayacak)

Bu sonuçlara göre milli takımımız 9 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.

8 EYLÜL VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Bugün saat 20:00 'da Finlandiya - Türkiye maçı oynanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.

2021 CEV TÜM GRUPLAR VE TAKIMLAR HANGİLERİ?

A Grubu takımları:

Yunanistan

Polonya

Belçika

Portekiz

Sırbistan

Ukrayna

B Grubu takımları:

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Belarus

İtalya

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Slovenya

C Grubu takımları:

Finlandiya

Hollanda

Rusya

İspanya

Türkiye

Kuzey Makedonya

D Grubu takımları:

Letonya

Fransa

Hırvatistan

Almanya Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Slovakya

Estonya

Grupları ilk 4 sırada bitirenler bir üst tura çıkacaktır.