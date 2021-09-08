2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye tüm maç sonuçları, voleybol maç sonuçları!
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. Bugün grupların son maçları oynanacak. Milli takımımız Finlandiya ile saat 20:00 'da karşılaşacak. Maçın öncesinde izleyiciler Türkiye'nin puanını ve sıralamasını merak etti. Peki, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvası Türkiye puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye tüm maç sonuçları, voleybol maç sonuçları nelerdir? İşte tüm bilgiler...
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvasının başlamasıyla birlikte gruplardaki takımlar ve puan durumları merak edildi. Turnuvada toplam 4 grup var. Türkiye C grubunda yer alıyor. Türkiye şuanda 9 puanla grupta 2. sırada yer alıyor. Türkiye bu maçı kazanırsa grubu 2. sırada bitirecek ve 2. turda A grubunun 3. sü ile eşleşecek. Peki, Türkiye'nin puanı kaç? Kimlerle maç yapacağız? İşte maçlar ve detaylar...
2021 AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.
Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak.
2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?
Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün sonlanacak. Bugün Finlandiya - Türkiye maçı oynanıyor. Eğer milli takımımız kazanırsa grubu 2. sırada tamamlayacak.
C grubu takımları ve puanları şöyle:
- Hollanda : 13 puan
- Türkiye : 9 puan
- Rusya : 8 puan
- Finlandiya : 6 puan
- İspanya : 3 puan
- Kuzey Makedonya : 0 puan
Türkiye'nin maç sonuçları şöyle:
- Rusya 1 - 3 Türkiye
- Türkiye 3 - 1 İspanya
- Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye
- Türkiye 1 - 3 Hollanda
- Finlandiya - Türkiye (Maç bugün 8 Eylül Çarşamba saat 20:00 'da başlayacak)
Bu sonuçlara göre milli takımımız 9 puanla grupta 2. sırada yer alıyor.
8 EYLÜL VOLEYBOL MAÇI VAR MI?
Bugün saat 20:00 'da Finlandiya - Türkiye maçı oynanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
2021 CEV TÜM GRUPLAR VE TAKIMLAR HANGİLERİ?
A Grubu takımları:
Yunanistan
Polonya
Belçika
Portekiz
Sırbistan
Ukrayna
B Grubu takımları:
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Belarus
İtalya
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Slovenya
C Grubu takımları:
Finlandiya
Hollanda
Rusya
İspanya
Türkiye
Kuzey Makedonya
D Grubu takımları:
Letonya
Fransa
Hırvatistan
Almanya Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Slovakya
Estonya
Grupları ilk 4 sırada bitirenler bir üst tura çıkacaktır.