2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye kimlerle maçı var? Voleybol maç sonuçları!
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Takımımız grupta 3'te 3 ile devam ediyor. Bugün ise saat 20:00 'da Hollanda ile maçı olacak. Peki, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye kimlerle maçı var? Voleybol maç sonuçları! nedir? 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hangi takım kaç puandadır? İşte tüm bilgiler...
2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol turnuvasının başlamasıyla birlikte gruplardaki takımlar ve puan durumları merak edildi. Turnuvada toplam 4 grup var. Türkiye C grubunda yer alıyor. Peki, Türkiye'nin puanı kaç? Kimlerle maç yapacağız? İşte detaylar...
2021 AVRUPA ERKEKLER VOLEYBOL ŞAMPİYONASI BİLGİLER
2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın 32. turnuvasıdır. Avrupa Şampiyonası 2. kez 4 ülkede oynanacak. Bu ülkeler: Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya. Turnuvada 24 takım mücadele edecek.
Polonya'daki maçlar Gdansk, Katoviçe ve Kraków'da; Finlandiya'daki maçlar Tampere'de; Çek Cumhuriyeti'ndeki maçlar Ostrava'da ve Estonya'daki maçlar Tallinn'de oynanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
2021 CEV AVRUPA VOLEYBOL TURNUVASI TÜRKİYE HANGİ GRUPTA VE KAÇINCI SIRADA?
Milli takımımız C grubunda yer alıyor. Grup maçları bugün başladı. Bugün Rusya-Türkiye maçı oynanıyor. Maç şuanda setlerde 2-1 üstünlüğümüz ile devam ediyor.
C grubu takımları ve puanları şöyle:
- Türkiye : 9 puan
- Hollanda : 7 puan
- Finlandiya : 6 puan
- Rusya : 5 puan
- İspanya : 0 puan
- Kuzey Makedonya : 0 puan
Türkiye'nin maç sonuçları şöyle:
- Rusya 1 - 3 Türkiye
- Türkiye 3 - 1 İspanya
- Kuzey Makedonya 0 - 3 Türkiye
Bu sonuçlara göre milli takımımız 9 puanla grupta liderliğini sürdürüyor.
6 EYLÜL VOLEYBOL MAÇI VAR MI?
Bugün saat 20:00 'da Türkiye-Hollanda maçı oynanacak. Milli takımımıza başarılar diliyoruz.
2021 CEV TÜM GRUPLAR VE TAKIMLAR HANGİLERİ?
A Grubu takımları:
- Yunanistan
- Polonya
- Belçika
- Portekiz
- Sırbistan
- Ukrayna
B Grubu takımları: Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
- Bulgaristan
- Çek Cumhuriyeti
- Belarus
- İtalya
- Karadağ
- Slovenya
C Grubu takımları:
- Finlandiya
- Hollanda
- Rusya
- İspanya
- Türkiye
- Kuzey Makedonya
D Grubu takımları:
- Letonya
- Fransa
- Hırvatistan
- Almanya
- Slovakya
- Estonya
Grupları ilk 4 sırada bitirenler bir üst tura çıkacaktır.