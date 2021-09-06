2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye kimlerle maçı var? Voleybol maç sonuçları!

2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla tüm hızıyla devam ediyor. A Milli Takımımız grupta 3'te 3 ile devam ediyor. Bugün ise saat 20:00 'da Hollanda ile maçı olacak. Peki, 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası puan durumu, Türkiye kaçıncı, kaç puanda? Türkiye kimlerle maçı var? Voleybol maç sonuçları! nedir? 2021 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası hangi takım kaç puandadır? İşte tüm bilgiler...