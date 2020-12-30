2020 yılında Türkiye'de en çok habere konu olan iş insanı Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan oldu

Habermetre, 2020'de Türkiye'de en çok haberlere konu olan 20 iş insanını belirledi. Listenin ilk sırasında Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, ikinci sırada THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, üçüncü sırasında ise THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yer aldı.

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, Türkiye'de haberlere en çok konu olan iş insanları ile ilgili bir çalışma yaptı ve en çok haber konusu olan 20 ismi belirledi. Zirvede Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yer aldı.

EN ÇOK HABER OLAN 20 İSİM

2020 yılını kapsayan çalışmada Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Ziraat Bankası Hüseyin Aydın, Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ülker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk en çok habere konu olan 20 iş insanı oldu.

İLK ÜÇTEKİ İKİ İSİM THY'DEN

Listenin en tepesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yer aldı. 13 bin 189 habere konu olan Erkan, 9 milyon 262 bin 294 kere okundu. Erkan'ı 9 bin 424 haberle Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi takip etti. Ekşi, 25 milyon 798 bin 220 kere okundu. Üçüncü sırada yer alan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ise 8 bin 625 habere konu olup 21 milyon 945 bin 691 kere okundu.

YERLİ OTOMOBİLİN CEO'SU 6. SIRADA YER ALDI

Türk Telekom İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal listeye dördüncü sıradan girdi. Önal 7 bin 740 habere konu olup 11 milyon 790 bin 892 kere okundu. Önal'ın ardından listeye beşinci sıradan giren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski 6 bin 891 habere konu olup 9 milyon 219 bin 104 kere okundu. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise listede kendisine altıncı sıradan yer buldu. Karakaş 6 bin 358 habere konu olup 22 milyon 732 bin 797 kere okundu.

ALİ KOÇ 7. OLDU

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç listeye yedinci sıradan girdi. Ali Koç 5 bin 265 haberle 8 milyon 25 bin 668 kere okundu. Ali Koç'u 4 bin 771 haberle Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz takip etti. Listenin sekizinci sırasında yer alan Cengiz, 6 milyon 417 bin 572 kere okundu.

GÜLER SABANCI LİSTEYE 10. SIRADAN GİRDİ

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali 4 bin 514 haberle 5 milyon 661 bin 461 kere okundu. Böylece Bali listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. Listenin onuncu sırasında iseSabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yer aldı. Sabancı 3 bin 740 habere konu olup 4 milyon 684 bin 542 kere okundu.

Liste şu şekilde devam etti: