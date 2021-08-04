2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde boksta kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finale çıktı.

Kokugikan Arena'da Buse Naz, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'la karşılaştı.

Buse Naz, ilk rauntta oldukça iyi bir performans gösterdi ve 5 hakemin de tam puanını aldı. İkinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan alan Buse Naz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve adını finale yazdırdı.

Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

Buse Naz'ın altın madalya mücadelesi vereceği final maçı 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15'te yapılacak.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya mücadelesinde Kazak Aiperi Medet Kyzy'i yenerek madalyanın sahibi oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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