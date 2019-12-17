: 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar? Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı? Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu?

17.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:53

Sürücülerin yanıtını çok merak ettiği 2020 Köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu, köprü geçiş ücretleri zamlandı mı ve köprü geçiş ücretleri ne kadar oldu soruların yanıtlarını mercek altına alıyoruz. İşte 2020köprü geçiş ücretleri ve güncel köprü geçiş ücretleri…

1. 15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

AKS ARALIĞI 3.20 m'DEN KÜÇÜK İKİ AKSLI ARAÇLAR 10,50 TL

AKS ARALIĞI 3.20 m VE 3.20 m.'DEN BÜYÜK UKOME KARARI GEREĞİNCE GEÇEBİLEN VE GEÇEMEYEN HER TÜRLÜ İKİ AKSLI ARAÇLAR 13,50 TL

3 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 29,50 TL

4 VE 5 AKSLI HER TÜRLÜ ARAÇLAR 58,75 TL

6 VE YUKARI AKSLI ARAÇLAR 78,25 TL

MOTOSİKLETLER 4,25 TL

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi

NOT:

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerinide ödeyecektir. Bilgi için 0 850 460 60 60'ı arayınız.

- Motosikletler KGM işletimindeki serbest geçişlerde, HGS aboneleri ve OGS aboneleri köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecekaraçlar aşağıdadır.

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. Sınıf araçlar,Tüm yolcu servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları (IETT veHalk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar(Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları(IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş.vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

2. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI 1: 103,05 TL

ARAÇ SINIFI 2: 164,85 TL

ARAÇ SINIFI 3: 195,75 TL

ARAÇ SINIFI 4: 259,65 TL

ARAÇ SINIFI 5: 327,65 TL

ARAÇ SINIFI 6: 72,15 TL

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi

3. YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ TARİFESİ

ARAÇ SINIFI 1: 119,15 TL

ARAÇ SINIFI 1: 225,50 TL

ARAÇ SINIFI 1: 347,35 TL

ARAÇ SINIFI 1: 4120,20 TL

ARAÇ SINIFI 1: 5149,55 TL

ARAÇ SINIFI 1: 613,40 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi

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