2018 yılında yangın kaynaklı zarar yaklaşık 7 milyon TL

Bina yangınları 252 vaka ve 4 milyon 245 bin 650 liralık zarar ile listenin başında

Yangınların çoğu kibrit, sigara izmaritlerinin söndürülmeden atılması ve elektrik kontaklarından çıktı

İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker:

"Geçen yıl bin 400 yangın meydana geldi"

"Her geçen yıl kentte meydana gelen yangın sayısı azılıyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, 2018 yılı yangın istatistikleri hakkında bilgi verdi. Başkan Peker, her geçen yıl kentte meydana gelen yangın sayısının azaldığını belirterek, 2018 yılında oluşan yangınların yaklaşık 7 milyon TL maddi zarara yol açtığına dikkat çekti.

Eskişehir'de 2018 yılında meydana gelen yangınlarda, toplam zararın en büyük kısmını bina yangınları oluşturuyor. 252 yangın vakası ile 4 milyon 245 bin 650 liralık zarar meydana getiren bina yangınları listenin birinci sırasında. Yine 2018 yılında gerçekleşen yangın kaynaklı zararın büyük bir kısmını da motorlu araç yangınlarından oluştu. Geçen yıl 118 motorlu araç yangını meydana gelirken, bu yangınların Eskişehir ekonomisine zararı 1 milyon 156 bin 850 TL oldu. Meydana gelen diğer yangın zararları ise toplamda 1 milyon 166 bin 690 lira olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, Eskişehir İtfaiyesi'nin verilerine göre yangın vakalarının çoğunluğunun kibrit, sigara izmaritlerinin söndürülmeden atılması ve elektrik kontaklarından çıktığı öğrenildi. 2018 yılında yangınlardan meydana gelen toplam zarar ise 6 milyon 569 bin 190 TL oldu.

"Bin 400 adet bir yangın söz konusu"

2018 yılı yangın verilerinin değerlendirmesini yapan İtfaiye Daire Başkanı Ergün Peker, "2018 yılını değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık olarak bin 400 adet bir yangın söz konusu. 2017 ile kıyasladığımızda, 2018 yılındaki çıkan yangın sayısı yüzde 20'ye yakın bir düşüş göstermiştir. Temennimiz bunun bundan sonra da sürekli düşüş göstermesidir. Bunun için de büyük bir çaba sarf ediyoruz. Yangınların büyük bir kısmını; yaz aylarında çıkan ekin yangınları, ot yangınları, anız yangınları, samanlık yangınları bunlar ağırlıklı olarak ön planda. Bunların oranı toplam yıl bazında değerlendirdiğimizde yüzde 50'ye varan bir orana tekabül ediyor. Tabi Eskişehir'in özellikle ilçeleri tarıma müsait alanlar olduğu için tarım ağırlıklı araziler fazla. Bunun için de yaz ayların da eğer dikkat edilmediği takdirde yangın çıkma oranları yüksek oluyor. Bunun için yazın tarım arazileri alanlarında kesinlikle ateş yakılmaması, sigara izmariti atılmaması bununla birlikte cam şişelerin atılmaması, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şehir merkezinde çıkan yangınlar tabi ev ağırlıklı yangınlar; ev, ev eşyası, iş yeri yangınları. Ev yangınlarının yoğunluğu ağırlıklı olarak, harita üzerinde de baktığımızda gelişim alanlarının yoğun olduğu kısımlarda ev yangını yoğunluğu da fazla. Ayrıca, metruk binaların da fazla olduğu Tepebaşı'nın Tunalı, Kumlubel, Fatih, Zafer, Şarhöyük kısımlarında biraz daha fazla yangın çıkabiliyor. Odunpazarı kısmına baktığımız zaman da yine aynı şekilde Kurtuluş, Gökmeydan, Alanönü bu kısımlarda biraz daha yangın sayıları fazla olabiliyor. Diğer tarafta tabi Baksan Sanayi Sitemiz var, orası da yangınların sık sık çıkabildiği alanlar çünkü burada halihazırda da faaliyet gösteren iş yerlerimiz söz konusu. Bir de Teksan Sanayi Sitesi tarafında olan alanımız var, orada da tabi iş yerleri yoğun olduğu için yangınlar biraz daha fazla çıkabilmektedir" ifadelerini kullandı.

"Yıllık olarak 5-6 ile 9-10 milyon lira arasında değişebiliyor"

Ayrıca Başkan Peker, yangınlarda meydana gelen zararları değerlendirirken tahminde bulunduklarını belirterek, "Şimdi şu şekilde söylemek lazım; bizim mevcut olan, meydana gelen zararları net tahmininden ziyade olası bazı rakamlar ortaya çıkabiliyor. Çünkü öyle bir durum olabiliyor ki mesela, bir evde bir yangın oluyor biz hiç farkında değiliz ama orada bir tablo yanmış. O tablonun değeri büyük miktarda olabiliyor ama bizim bilgimiz yok. Onun için bu yangınlarda meydana gelen hasarlarının miktarı konusunda çok fazla bir bilgi vermek çok doğru olmayabilir ama bu değişiyor yani yıllık olarak 5-6 milyon ile 9-10 milyon lira arasında değişebiliyor. Bu daha da fazla olabilir çünkü bizim bilmediğimiz, görmediğimiz, farkına varamadığımız kısımlarda zararlar olabiliyor. Onun için onları dikkate alamıyoruz. Ama şu bir gerçek; her zaman şunu söylemek mümkün, 'Önlemler için yapılan harcamalar, gündeme gelen zararlardan her zaman azdır'. Yani biz önlem alırsak büyük zararları da önlemiş oluruz" dedi.

Kaynak: İHA