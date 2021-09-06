200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı
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200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı

200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait 200 milyon dolarlık "Idynasty" isimli yat Bodrum açıklarına demirledi.

Kazak milyarder Alijan İbragimov'a ait 200 milyon dolarlık "Idynasty" isimli yat Bodrum açıklarına demirledi.

Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov, 101 metrelik ultra lüks yatıyla Bodrum açıklarına demir attı. Kazak miyarderin "Idynasty" isimli yatı ise ilgi odağı oldu. Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde olan yaklaşık 200 milyon dolarlık Cayman bayraklı mega yat ilçede merak konusu oldu. Bodrum koylarını dolaştıktan sonra Limana girmek isteyen dev yat limana sığmayınca Bodrum açıklarına demir atmak zorunda kaldı. Mavi yolculuğa çıkan milyarderin yatı büyüklüğüyle dikkati çekti. İçerisinde 30'a yakın kabin bulunan yattaki misafirler zaman zaman jetsky binerek tur attı. Yatın içerisinde bulunanlar seyyar yüzme ve su sporları parkında gün boyu vakit geçirdi. 33 personelin çalıştığı yatta ünlü iş adamının misafirlerini ağırladığı öğrenildi. Bodrum açıklarına demirleyen mega yat yerli ve yabancı turistlerin de ilgi odağı oldu. Kazak milyarderin içerisinde olup olmadığı bilinmezken Yat rotasını mavi yolculuğa çevirerek Muğla koylarını gezmeye başladı.

Öte yandan Bodrum açıklarında bulunan yatların içerisinde bulunanlar ise sır gibi saklanıyor. "Idynasty" isimli yatın yanı sıra birçok ultra lüks yat Bodrum açıklarına demir atması ise dikkatlerden kaçmadı. - MUĞLA

200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı
200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı
200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı
200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı
200 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir atı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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