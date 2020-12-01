20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu

- 20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu Aksaray'da hayvancılıkla geçimini sağlayan hayvan üreticisi Ali Güneş, devleti verdiği geri ödemesiz 200 bin TL hibe desteği ile hayallerine kavuşurken, kentte 2014-2019 yılları arasında 32 adet ahır projesi yapan üreticiye 4 milyon...

- 20 yıllık hayaline devletin 200 bin TL desteğiyle kavuştu

AKSARAY - Aksaray'da hayvancılıkla geçimini sağlayan hayvan üreticisi Ali Güneş, devleti verdiği geri ödemesiz 200 bin TL hibe desteği ile hayallerine kavuşurken, kentte 2014-2019 yılları arasında 32 adet ahır projesi yapan üreticiye 4 milyon 750 bin TL hibe ödemesi yapıldı.

Türkiye'de tarımsal üretimde 5. sırada yer alan Aksaray'da tarım ve hayvancılık her yıl büyük bir ivme kazanarak gelişirken, devlet destekli kurulan işletmeler bu gelişmeye büyük bir güç katıyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı kentte çeşitli projelerle üreticilerin gücüne güç katan Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticileri doğduğu yerde doyurmak, üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla birçok projeyle üreticileri hayallerine kavuşturuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen KOP Projesi kapsamında ahıl ve ahır kurmak isteyen üreticilere geri ödemesiz 200 bin TL hibe desteği verilirken, üreteciler bu desteklerle hayallerine kavuşuyor. Kentte 2014-2019 yılları arasında 32 adet ahır projesi yapan üreticiye 4 milyon 750 bin TL hibe ödemesi yapıldı.

"20 yıldır düşünüyorum, hayalim gerçekleşti sonunda"

Aksaray'ın merkeze bağlı Cumhuriyet Köyünde yaşayan ve 10 büyükbaş hayvan ile geçimini sağlamaya çalışan Ali Güneş (42), 20 yıldır kurduğu hayale kavuşmak için Tarım ve Orman Bakanlığının KOP Projesine başvurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğüne giderek başvurusunu yapan ve gerekli çalışmaları başlatan Ali Güneş'e ahıl ve ahır kurması için geri ödemesiz 200 Bin TL hibe desteği verildi. Aldığı destekle hemen çalışmalara başlayan Güneş köyünde büyükbaş hayvan ahırı kurdu. 10 tane olan hayvan sayısını 30'a çıkararak hayallerine kavuşan Güneş şimdi şimdi süt üretmeyi hedefliyor.

Hayalinin devleti desteği ile gerçekleştiğini anlatan Ali Güneş, "Şimdi benim 10 tane büyükbaş hayvanım vardı. İl tarım müdürlüğümüz bir KOP projesi gerçekleştirdi. Ben buna başvuru yaptım. Sağ olsun kabul oldu, işletmemizi kurduk. Devletten 200 Bin TL'ye yakın destek aldım. Sıyırıcımız olsun, sıyırıcımızı yarı fiyatına aldım, bir tane süt sağma makinesi var onu yarı fiyatına aldım. Benim 10 tane hayvanım vardı şimdi 30 tane oldu. Yani benim hedefimde burayı 80'e, 90'a tamamlamak ve süt üretmeyi hedefliyorum. Türkiye'deki hayvancılık çok önemli. Bu gıda, etiydi, sütüydü, yoğurduydu tüketim devamlı sürüyor. Türkiye devamlı üretmek zorunda. Tüketilen bir şey. Üreteceksin ki tüketeceğiz. Devletimiz de bu konuda gerekli yardımları, gerekli çalışmaları yaptığı için devletimize, hükümetimize teşekkür ederim. Devletimiz olmasaydı kendi ekonomimiz ile bu işletmenin sahibi olamayacaktık. Ben bunu 20 yıldır düşünüyordum, ama devletin yapmış olduğu projeye katıldım ve hayalim gerçekleşti sonunda" dedi.

"32 ahıra 4 Milyon 750 Bin TL hibe ödemesi yaptık"

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, "İlimizde hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin gelir düzeyini ve işletme büyüklüğünü artırmak amacıyla bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KOP projesi kapsamında ilimizde de 2019 yılında başlayan ve 2020 yılında da devam eden 16 tane ahıl, ahır projemiz vardı. Bunun 8 tanesini 2020 yılında yer teslimini yaptık ve aynı zamanda projeye başladılar. Şu anda biten bir projemizdeyiz. Buradaki üreticimize yaklaşık 200 bin TL hibe desteği verdik ve aynı zamanda 50 başlık bir ahır işletmesi kurduk. Bu kapsamda 2014-2019 yılları içerisinde bakanlığımızın uygulamaya koyduğu KOP projesi kapsamında 32 adet ahırımıza yaklaşık 4 milyon 750 bin TL hibe ödemesi yaptık. Tabi ki buradaki amacımız çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak, onların üretimine katkı sunmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN