20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı
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20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi yakınlarında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu. Karayoluna düşen kaya parçaları belediye ekiplerince temizlenerek yol trafiğe açıldı.

Hanönü Kale Park yakınlarında dün akşam saatlerinde dağdan kopan kaya parçaları, Hanönü-Taşköprü karayoluna düştü. Hanönü Belediye ekipleri tarafından hemen müdahale edildi. Kontrollü olarak yol bir süre trafiğe kapatılırken ekipler kısa sürede kaya parçalarını temizleyerek yol ulaşıma açıldı.

(Emre Yılmaz/İHA)

20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı
20 metre yükseklikten düşen kayalar karayolunu trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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