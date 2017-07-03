2 Temmuz 2017 Haberleri
2 Temmuz 2017 Manşet Haberleri.
- Suriye Parasına Esad'ın Fotoğrafı Basıldı
- Konfederasyonlar Kupası'nda Şampiyon Almanya Oldu
- Galatasaray Hazırlık Maçında Gyirmot'u 1-0 Yendi
- Orman Genel Müdürü Konuştu: Menderes'teki Yangın İnsan Kaynaklı
- Çanakkale'de Korkutan Yangın! Alevler Büyüyünce Bir Köy Boşaltıldı
- Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 3 İlde Engelli ve Hamile Memurlara Yarın İzin Verildi
- Endonezya'da Yanardağ Patladı: 10 Yaralı
- Standına Elektrik İsteyen İşletmeciyi Organizasyon Şirketi Yetkilisi Ayağından Vurdu
- Esad Rejimi Sivilleri Vurdu: 16 Kişi Öldü
- Elazığ'da Husumetli İki Grup Trafikte Birbirine Girdi: 7 Kişi Yaralandı
- PKK Yol İnşaatında Çalışan İşçilere Saldırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı
- Babası Gözleri Önünde Bıçaklanıp Öldürüldü
- CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Hastaneye Kaldırıldı
- Plajdaki Kadınların Fotoğrafını Çeken Suriyelilere Linç Girişimi
- İzmir'de Üniversiteli Kızı Taciz Eden Suriyeli'ye Mahalleliden Dayak
- Sultangazi'de Terör Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı
- Meksikalı Belediye Başkanı, Yavru Bir Timsahla Evlendi
- Taksim'e Çıkmak İsteyen LGBTİ'lilere Polis Müdahale Etti: 7 Gözaltı
- Konfederasyon Kupası'nda Portekiz, Meksika'yı Yenerek 3. Oldu
- TBMM Başkanlığı 'Yeni Meclis Için Kampüs Alanı Aranıyor' İddialarını Yalanladı
- Baba ve İki Çocuğu Ölümden Son Anda Kurtuldu, Korkunç Kaza Kamerada!
- Başkentte Kamuda Çalışan Engelli ve Hamilelere Sıcak Hava İzni
- Sürpriz Evlilik Teklifinde Bulunduğu Sevgilisini Hastanelik Etti
- İzmir'in Ciğerini Yakan Yangında 'İçki Şişesi' Şüphesi
- Oyuncu Irmak Ünal'ın Eşi Resti Çekti: Yeter Artık Her Yerin Dövme
- 'Ben Bilmem Eşim Bilir'de Sürpriz Evlenme Teklifi Gelin Adayını Şoke Etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Savunma Bakanı'nı Kabul Etti
- Park Halindeki Karayolları Aracı, 50 Metre Uzağındaki Markete Böyle Girdi
- Kayserispor, Asamoah Gyan'la 2+1 Yıllık Anlaştı
- Genç Kızı Taciz Eden Sapıktan 'Yuh' Dedirten Savunma: Eşim Hamile, Şeytana Uydum
- Berrak Tüzünataç Tacizcilere 'Şortumu Giydim Gelin' Diyerek Gözdağı Verdi
- Başkan Özbek'ten Sneijder'e 'Gitsen İyi Olur' Mesajı
- Aldatan Kocasını Öldürdü Ama Öldüğüne İnanamadı: Ben Onsuz Yapamam
- Samsun Müftülüğü'ndeki Baltalı Zanlı, 'Allah-u Ekber' Diyerek Polise Saldırdı
- Evlendikten Sonra Podyumlardan Uzak Kalan Güzide Duran, Boşanıyor
- AK Partili Aydın Ahi Son Yolculuğuna Uğurlandı! Bakan Soylu: Terör Örgütü Can Çekişiyor
- 66 Bin 500 Hurda Araç Ekonomiye Kazandırıldı
- Fenerbahçe, Dani Alves'in Transfer Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı
- Mustafa Ceceli Nişanda Sevgilisi Selin İmer'i Azarladı
- Aldatan Kocanın Çayına Uyku İlacı Atan Eş, Makatına Sandalye Bacağı Soktu