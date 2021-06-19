2 kişiyi gasp eden şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2 kişiyi gasp eden şüpheliler yakalandı

2 kişiyi gasp eden şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de 2 kişinin telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Kocaeli'de 2 kişinin telefonunu ve 900 TL parasını gasp eden 2 şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 vatandaşının tanımadıkları 2 şüpheli tarafından zorla telefonları ve 900 TL nakit paraları gasp edildi. Gasp edilen mağdurlar daha sonra polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarından 2 şahsın kimliklerini belirledi. Kimlikleri belirlenen S.A. ve A.A. isimli 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Fehime Kartal/İHA)

2 kişiyi gasp eden şüpheliler yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çinli iş insanını gasbedip üzerindeki 4 külçe altını çaldılar
Çinli iş insanını gasbedip üzerindeki 4 külçe altını çaldılar
Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar
Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar
Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı
Yengesini boğarak öldüren katil zanlısına yardım eden baba ve kardeş de tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Hande Ataizi Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Fatih Terim Okay Yokuşlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2 kişiyi gasp eden şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.06.2021 21:37:06. #1.13#

title