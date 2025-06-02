2 Haziran 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir? SON DAKİKA CANLI DÖVİZ KURLARI

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 2 Haziran 2025 Pazartesi itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 13:18 itibariyla yüzde -0,05 değer kaybıyla 39,1899'dan işlem görüyor.

Merkez Bankası döviz fiyatlarında son durum nedir

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,61 değer kazanarak 44,7535'den işlem görüyor.

Dolar ve euro fiyatları ne kadar

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde 0,37 değer kazanarak 53,1007'den satılıyor.