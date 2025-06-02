2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?

2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2 Haziran 2025 Pazartesi günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle geriledi. ABD-Çin arasındaki olumlu ticaret sinyalleri ve Rusya-Ukrayna hattında artan ateşkes beklentileri, yatırımcıların güvenli liman arayışını zayıflatırken bu durum, altına olan talebi azaltarak fiyatların düşmesine neden oldu. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 2 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 2 Haziran Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,78 artarak 4220,31'den işlem görüyor.

2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,60 değer kazanarak 6793,10'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,60 artarak 13586,21'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,60 artarak 27130,48'den işlem görüyor.

2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:05 itibariyle yüzde 1,81 değer kazanarak 3348,88'den işlem görüyor.

2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?Altın tekrar düşecek mi

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4166 liradan alınırken 4226 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Iğdır Üniversitesi, mezuniyet töreninde planlanan Aleyna Tilki konserini iptal etti

Mezuniyet coşkusuna gölge düştü! Üniversite geri adım attı
Peşinden koştuğu adamı kurşun yağmuruna tuttu

Sokak boyunca arkasından koşup kurşun yağmuruna tuttu
Alay konusu oldu! Koca Neymar'ın düştüğü hale bakın

Dünyaca ünlü yıldızın düştüğü hale bakın
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İzmir'de kriz büyüyor! Eylem yapan işçilerle çöpleri toplayan vatandaşlar arasında kavga çıktı

İzmir'de durum iyiye gitmiyor! Kordondan gelen görüntüye bakar mısınız
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
AK Parti'nin bayram programı belli oldu! 3 parti ziyaret edilmeyecek

AK Parti'de bayramlaşma programı netleşti! 3 parti ziyaret edilmeyecek
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.