2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar, son durum ne? Altın tekrar düşecek mi?

2 Haziran 2025 Pazartesi günü itibarıyla altın piyasasında dalgalı bir seyir hakim. Küresel ölçekte yaşanan son gelişmeler, özellikle de ABD ile Çin arasındaki ticaret temaslarından gelen pozitif sinyaller ile Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes umutlarının artması, yatırımcıların güvenli liman tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle, altına olan ilgi zayıflarken fiyatlarda düşüş gözlemlendi. Peki, 2 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 2 Haziran Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,78 artarak 4220,31'den işlem görüyor.

2 HAZİRAN 2025 ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,60 değer kazanarak 6793,10'dan işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,60 artarak 13586,21'den işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:05 itibariyle yüzde 1,60 artarak 27130,48'den işlem görüyor.

Bugün Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:05 itibariyle yüzde 1,81 değer kazanarak 3348,88'den işlem görüyor.

Altın tekrar düşecek mi

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4166 liradan alınırken 4226 liradan satılıyor.